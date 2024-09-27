 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Белоусов провел встречу с военными корреспондентами

Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Дмитрий Харичков / ТАСС)

Министр обороны Андрей Белоусов провел встречу с работающими в зоне военной операции корреспондентами. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече глава Минобороны обсудил с военкорами вопросы и проблемы на различных участках фронта. Список участвовавших в беседе корреспондентов неизвестен. Это третья встреча Белоусова с военкорами.

По словам военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца, к Белоусову приехали около 15 его коллег.

«Открытый и откровенный разговор, в ходе которого мы озвучили все проблемы, о которых нам рассказывают бойцы в окопах, их родственники и мирные жители, оказавшиеся в зоне боевых действий, — написал Коц.

Военкор отметил, что Минобороны подготовит решения по всем затронутым на переговорах проблемам.

Белоусов встретился с военкорами
Политика
Андрей Белоусов

В прошлый раз встреча министра с военкорами проходила 10 июня в закрытом режиме. На ней присутствовали 20 военкоров, среди них — военкоры «Комсомольской правды», ВГТРК, телеканала НТВ, а также военные блогеры Юрий Подоляка и Семен Пегов.

По итогам встречи Белоусов дал ряд поручений. В Минобороны тогда отметили, что подобные встречи будут проходить регулярно. В ведомстве подчеркнули, что разговор Белоусова с военкорами был откровенным и конструктивным.

Путин позвонил раненному в Курской области военкору Поддубному
Политика
Владимир Путин

Летом 2023-го встречу с военкорами проводил президент Владимир Путин. На тот момент это была уже третья встреча подобного рода.

В ходе беседы Путин рассказал подробности об украинском контрнаступлении, которое началось в первые дни июня 2023 года. Также президент заявил о необходимости создания санитарной зоны ввиду обстрелов российских территорий.

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Андрей Белоусов Военная операция на Украине Минобороны
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
Материалы по теме
Белоусов обсудил с военными и властями защиту жителей приграничья. Видео
Политика
Белоусов проинспектировал пункт управления группировки войск «Запад»
Политика
Белоусов встретился с военкорами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 18:09
МИД счел «развернутой» первую реакцию Запада на планы по ядерной доктринеПолитика, 22:16
Один из основателей Рунета потерял сознание в СИЗООбщество, 22:06
СКА победил «Северсталь» в матче КХЛ с 13 шайбамиСпорт, 22:02
Мать с ребенком пострадали в результате атаки ВСУ в Белгородской областиПолитика, 21:55
Умерла бывшая журналистка «Коммерсанта» Наталья ГородецкаяОбщество, 21:55
Активисты вновь облили томатным супом картины Ван Гога в ЛондонеОбщество, 21:42
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Белоусов провел встречу с военными корреспондентамиПолитика, 21:21
Два человека погибли в результате удара Израиля по БейрутуПолитика, 21:09
«Рубин» впервые за 25 лет не смог обыграть «Факел»Спорт, 21:00
Число погибших при взрыве АЗС в Дагестане выросло до девятиОбщество, 20:50
США предъявили обвинения трем иранцам после взлома штаба ТрампаПолитика, 20:47
СКА и «Северсталь» побили два рекорда по скорострельности в КХЛСпорт, 20:42
Почему Зеленский и Трамп встретились вопреки недовольству республиканцевПолитика, 20:39