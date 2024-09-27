Белоусов провел встречу с военными корреспондентами

Андрей Белоусов (Фото: Дмитрий Харичков / ТАСС)

Министр обороны Андрей Белоусов провел встречу с работающими в зоне военной операции корреспондентами. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече глава Минобороны обсудил с военкорами вопросы и проблемы на различных участках фронта. Список участвовавших в беседе корреспондентов неизвестен. Это третья встреча Белоусова с военкорами.

По словам военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца, к Белоусову приехали около 15 его коллег.

«Открытый и откровенный разговор, в ходе которого мы озвучили все проблемы, о которых нам рассказывают бойцы в окопах, их родственники и мирные жители, оказавшиеся в зоне боевых действий, — написал Коц.

Военкор отметил, что Минобороны подготовит решения по всем затронутым на переговорах проблемам.

В прошлый раз встреча министра с военкорами проходила 10 июня в закрытом режиме. На ней присутствовали 20 военкоров, среди них — военкоры «Комсомольской правды», ВГТРК, телеканала НТВ, а также военные блогеры Юрий Подоляка и Семен Пегов.

По итогам встречи Белоусов дал ряд поручений. В Минобороны тогда отметили, что подобные встречи будут проходить регулярно. В ведомстве подчеркнули, что разговор Белоусова с военкорами был откровенным и конструктивным.

Летом 2023-го встречу с военкорами проводил президент Владимир Путин. На тот момент это была уже третья встреча подобного рода.

В ходе беседы Путин рассказал подробности об украинском контрнаступлении, которое началось в первые дни июня 2023 года. Также президент заявил о необходимости создания санитарной зоны ввиду обстрелов российских территорий.