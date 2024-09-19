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Покушение на Прилепина ,  
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Обвиняемый в покушении на Прилепина рассказал о плане убийства

Сюжет
Покушение на Прилепина
Прилепина планировали застрелить в Москве, но этого сделать не получилось, так как он передвигается с охраной, рассказал обвиняемый в покушении Александр Пермяков. В мае 2023 года в машине писателя сработало взрывное устройство
Захар Прилепин
Захар Прилепин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Писателя Захара Прилепина изначально хотели застрелить в Москве, передают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на оглашенные обвиняемым Александром Пермяковым показания во Втором западном окружном военном суде.

«Ликвидировать Прилепина необходимо, по возможности, в городе Москва путем выстрела в затылок», — приводят агентства выдержки из материалов дела. В этих целях Пермяков должен был вернуться в столицу из Нижегородской области, где он искал дом писателя. По данным «РИА Новости», мужчина приобрел билеты по украинскому паспорту, после чего сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) пообещал ему «подарки» в виде оружия и взрывчатки. Также Пермяков получал данные о датах презентаций книг Прилепина. Позднее он получил паспорт Казахстана, передает ТАСС.

В ходе допроса подсудимый признался, что застрелить Прилепина оказалось невозможно, так как тот передвигался с охраной.

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Захар Прилепин

6 мая 2023 года в автомобиле писателя на трассе в Нижегородской области сработало взрывное устройство. В тот момент Прилепин находился за рулем, он получил ранения и был прооперирован. Погиб его пассажир, уроженец Луганска Александр Шубин. Пермякова задержали в тот же день, он признал свою вину.

В ходе расследования следствие установило, что обвиняемый получал деньги для организации убийства Прилепина от человека, оплачивавшего поездки на такси Дарьи Треповой. Она весной 2023 года подарила военкору Владлену Татарскому гипсовый бюст, который впоследствии взорвался и привел к его гибели. Девушку приговорили к 27 годам колонии строгого режима по делу о теракте.

Россия возложила ответственность за покушение на Прилепина на Украину и западные страны. СБУ не подтвердила и не опровергла свою причастность к произошедшему.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Захар Прилепин суд обвиняемый покушение
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