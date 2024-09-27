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Покушение на Прилепина ,  
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Обвиняемому в покушении на Прилепина запросили пожизненное

Сюжет
Покушение на Прилепина
Обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина запросили пожизненное заключение. Первые десять лет ему нужно провести в тюрьме, считает гособвинитель. Александр Пермяков сознался, что готовил покушение по заданию СБУ
Александр Пермяков
Александр Пермяков (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Сторона обвинения попросила приговорить к пожизненному заключению Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина.

Гособвинитель попросил признать подсудимого виновным и назначить в качестве наказания пожизненное заключение в колонии особого режима. При этом первые десять лет, считает обвинение, Пермяков должен провести в тюрьме. Кроме того, с него попросили взыскать штраф 1,5 млн руб.

Покушение на Прилепина произошло в мае 2023 года. Под его автомобилем произошел взрыв — сработала бомба. Сам писатель был за рулем и получил ранения. От взрыва погиб ехавший на пассажирском переднем сидении уроженец Луганска Александр Шубин. Пермякова задержали в тот же день, он признал свою вину.

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Сам Прилепин говорил, что потерял сознание во время взрыва, а потом смог отползти в сторону; у него были сломаны ноги и другие ранения.

Пермяков признался, что работал «по заданию сотрудников спецслужб Украины», сообщал Следственный комитет.

Пермякову предъявлено обвинение по целому ряду статей УК:

  • п. «б» ч. 3 ст. 205 (террористический акт);
  • ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления теракта);
  • ч. 4 ст. 222 (незаконное приобретение оружия);
  • ч. 4 ст. 222.1 (незаконное приобретение взрывчатых веществ, два эпизода);
  • ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ);
  • ч. 4 ст. 327 (подделка документов).

В августе 2024 года дело против Пермякова поступило в суд. Следствие полагает, что Служба безопасности Украины привлекло того к теракту, пообещав 145 тыс. руб. СК сообщал, что обвиняемый обучался стрельбе, методам сборки бомб, ведению слежки. Его снабдили средствами связи, оружием, боеприпасами, поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана. Пермяков следил за Прилепиным, а в апреле прошлого года собрал в Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил около дома писателя.

Изначально Прилепина хотели застрелить в Москве, сообщал Пермяков. Но этот план выполнить не удалось, потому что писатель ездил с охраной. 

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Захар Прилепин покушение суд СБУ
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