WSJ описала «прохладный прием» Зеленского в США

США не прояснили позицию насчет «плана победы», который привез Зеленский, и не разрешили Киеву бить вглубь России дальнобойным оружием, таким образом не удовлетворив главные просьбы. Кандидаты в президенты также не дали конкретики

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Соединенные Штаты в конце сентября не смог достичь поставленных целей, поскольку Вашингтон не ответил на просьбы Киева как ключевой союзник, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Издание оценивает пребывание украинского лидера в США как «прохладный прием».

Представители уходящей администрации американского президента Джо Байдена, как отмечает газета, выразили скептицизм относительно «плана победы», который Зеленский привез в Вашингтон, и заявили, что хотят больше подробностей. Сам Байден, хоть и выделил очередной пакет помощи на $8 млрд, не дал Киеву разрешения бить вглубь России дальнобойным оружием, что было главной просьбой украинского президента.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. А по словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии». Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Российское Минобороны неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

Экс-президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на высший государственный пост от республиканцев, на встрече с Зеленским в Нью-Йорке сказал, что в случае избрания будет стремиться завершить конфликт на Украине еще до инаугурации. По итогам переговоров он подчеркнул, что не изменил своих взглядов. Его воззрения поддерживают союзники-республиканцы. «Реальность такова, что война на Украине закончится путем переговоров», — цитирует WSJ слова сенатора Марко Рубио.

Кандидат в президенты от демократов и действующий вице-президент США Камала Харрис также провела переговоры с Зеленским в Белом доме, отмечает WSJ. После встречи политик пообещала Киеву дальнейшую поддержку.

Сам Зеленский объяснил встречи с кандидатами в президенты тем, что хочет еще до выборов в США добиться решений, которые, по его мнению, укрепили бы Украину.

«План победы» Зеленского, который тот вез в США, включает пять пунктов — четыре основных и еще один, который «потребуется после войны». Детали инициативы не известны, но WSJ писала со ссылкой на американских и европейских высокопоставленных чиновников, что там «не так уж много нового» и она не предлагает четкого пути к победе. По данным The Times, четыре основных пункта плана — это продолжение операции в Курской области, гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО», запрос о «специфическом» современном оружии, а также международная финансовая помощь Украине.

В Кремле сочли преждевременным анализ инициативы, пока та официально не представлена, и пообещали добиться успеха в рамках военной операции независимо от заявлений Украины о плане. Москва исключает переговоры с Киевом до вытеснения украинских войск из Курской области, где с 6 августа идут бои.