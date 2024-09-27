О чем Байден и Зеленский договорились в Вашингтоне Главный вопрос был в том, позволят ли США Украине наносить удары вглубь России

Выступив на Генассамблее ООН, Владимир Зеленский отправился в Вашингтон, где встретился с Джо Байденом и Камалой Харрис. Конкретным результатом стало предоставление помощи на $8 млрд. По ударам вглубь России ясности все еще нет

Джо Байден (слева) и Владимир Зеленсий (Фото: Leah Millis / Reuters)

26 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и вице-президентом, кандидатом на пост главы государства от демократов Камалой Харрис. С кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом встречи не было. В целом, этот визит Зеленского в США принес один конкретный результат — Штаты объявили, что предоставят Украине помощь еще на $8 млрд. Ни по ударам вглубь России, ни по «плану победы», который предложил украинский президент, США свою позицию не прояснили.

С заявлениями к прессе украинский лидер вышел вместе с Харрис, а не Байденом. Вице-президент сказала, что ее поддержка Киеву «остается непоколебимой» и что она будет делать все для победы Украины.

Что известно о применении западных ракет для ударов по России

В последние недели США столкнулись с сильным давлением со стороны не только Украины, но и своих союзников, настаивающих на необходимости разрешить Киеву наносить удары вглубь России. Более того, без санкции Вашингтона и Великобритания не может позволить это в отношении ракет Storm Shadow, поскольку некоторые их компоненты производятся в США.

Накануне встречи Зеленского с Байденом Белый дом прямо сказал: президенты этот вопрос обсудят, но никаких четких заявлений на этот счет США делать не будут. В начале недели, по словам Байдена, решение по ударам еще принято не было. За неделю до этого британская радиостанция LBC, ссылаясь на источники, сообщила, что в Белом доме опасаются, что такое разрешение может навредить предвыборной кампании Харрис; Вашингтон и Лондон могут тайно одобрить это решение и объявить о нем уже после того, «как первые ракеты будут запущены».

The Washington Post отмечает, что американские чиновники сомневаются, что санкция на удары вглубь России даст Киеву значимое преимущество — причина в ограниченности арсенала дальнобойных ракет, находящихся в распоряжении Киева. В Вашингтоне также опасаются, что разрешение на такое применение подобных вооружений может привести к эскалации ситуации на поле боя, а также создать для США «головную боль» в других местах, если, например, Москва в ответ решит поставлять вооружения хуситам в Йемене или содействовать Ирану в развитии его ядерной программы. Агентство Associated Press сообщало 18 сентября, что США пытаются добиться ясности от Киева относительно того, как именно он планирует применять дальнобойные ракеты и какая роль им отведена в украинской военной стратегии.

Ситуация усугубляется тем, что Россия сообщила об изменении ее ядерной доктрины. Теперь агрессию со стороны неядерной страны при поддержке ядерной Москва будет рассматривать как их совместное нападение; применить ядерное оружие Россия, по словам Владимира Путина, может «при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы» (речь о самолетах стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах).

На что пойдет новый пакет помощи Украине

В преддверии переговоров с Зеленским президент США поручил Пентагону распределить все оставшиеся средства, заложенные на помощь Украине, к концу срока его полномочий, а также одобрил выделение дополнительных $5,5 млрд на списание американского оружия на нужды Украины и последующее восполнение арсеналов США. Кроме того, Пентагон выделит $2,4 млрд на поставки дополнительных средств противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратов и боеприпасов класса «воздух-земля». Таким образом, всего Штаты выделили Киеву $7,9 млрд. В Белом доме также анонсировали передачу Киеву новой батареи системы ПВО Patriot и ракет к ней, а также расширение программы подготовки украинских пилотов для полетов на истребителях F-16.

Байден также одобрил передачу Украине бомб AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW — управляемые крылатые авиационные бомбы для поражения стационарных и подвижных целей за пределами зон ПВО) для усиления ее «возможностей по нанесению ударов на большой дальности». Бомбы совместимы с ранее переданными Украине F-16, их дальность достигает 130 км. Цели, для поражения которых могут использоваться эти бомбы, в заявлении Белого дома не уточняются.

Также пока не ясно, разрешила ли администрация Байдена использовать ранее переданное Украине дальнобойное оружие для ударов вглубь России, выполнив тем самым главную просьбу Зеленского. CNN, впрочем, отмечает, что Вашингтон может и не объявить о подобном решении публично. К настоящему моменту США разрешили ВСУ использовать ATACMS только для ударов по территории Крыма и новых регионов России, которые США считают частью Украины.

Как Зеленский предлагает урегулировать конфликт

Зеленский на неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН выступил дважды — на Совете безопасности ООН 24 сентября и с трибуны Генассамблеи 25-го. На заседании СБ он заявил, что конфликт «не может просто «утихнуть», — «эту войну нельзя успокоить разговорами, необходимы действия». «Россию можно только принудить к миру. И именно это нужно — принудить Россию к миру как единственного агрессора в этой войне, единственного нарушителя Устава ООН», — сказал украинский лидер. По его мнению, единственно возможные рамки урегулирования по-прежнему заложены в «Формуле мира», которую президент Украины продвигает с 2022 года.

Свою «Формулу мира» Владимир Зеленский представил в ноябре 2022 года на саммите G20 в Индонезии. Она состоит десять положений: радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; возвращение справедливости; противодействие экоциду (уничтожению флоры и фауны); недопущения эскалации; фиксация окончания конфликта. Российское руководство эту формулу отвергает. Как заявил в сентябре 2024 года глава МИД России Сергей Лавров, Москва к ней никогда серьезно не относилась. «Инициатива Зеленского давно известна, она уже всем оскомину набила, это ультиматум чистой воды», — сказал он.

«Каждый пункт «Формулы мира» основывается на принципах, целях и нормах Устава ООН — на правах, гарантированных им странам, и на резолюциях Генеральной Ассамблеи, которые уже поддержаны большинством стран, — сказал Зеленский на заседании СБ. — И не существует разных версий Устава ООН для разных частей света. Нет региональных квазистатутов. Нет отдельного Устава ООН для БРИКС или «Большой семерки». Нет отдельного российско-иранского Устава ООН или отдельного китайско-бразильского Устава ООН».

Упоминание «китайско-бразильского Устава» — отсылка к мирной инициативе Бразилиа и Пекина, которую они представили в мае 2024 года. Она состоит из шести пунктов, в числе которых беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в пострадавшие от боев районы, защита гражданского населения, обмен военнопленными и прекращение конфликта. Украина, Евросоюз и США план отвергли, посчитав, что он отвечает интересам России.

Зеленский также заявил, что необходимо провести второй Саммит мира (первый прошел в июне в Швейцарии) — на него он пригласил все страны, отдельно упомянув Китай, Бразилию и Индию. «Мы работаем со странами Африки, всей Латинской Америкой, Ближним Востоком, Центральной Азией, Европой, Тихоокеанским регионом, Северной Америкой. Все одинаково важны для мира. Все. Без исключений», — сказал президент Украины. Отдельно Россию он упоминать не стал.

Вместе с «Формулой мира» Зеленский привез в Нью-Йорк и «план победы» — это новая концепция, о которой он впервые рассказал в интервью CNN в сентябре 2024 года; она включает пять пунктов — четыре основных и один, который «потребуется после войны». Детали этой инициативы неизвестны — американские СМИ сообщали только о реакции на него Вашингтона. Как уточнила The Wall Street Journal, ссылаясь на американских и европейских высокопоставленных чиновников, в плане Зеленского «не так уж много нового» и он не предлагает четкого пути к победе. Тем не менее, этот вопрос Зеленский обсудил с Байденом. В Белом доме план назвали набором инициатив, который следует поглубже изучить в последующие недели. Его президенты обсудят на своей следующей встрече — 12 октября в Германии.

CNN связывает выбранный Зеленским момент для выдвижения «плана победы» с желанием получить долгосрочные гарантии перед ноябрьскими президентскими выборами в США. Сейчас шансы кандидатов — республиканца Дональда Трампа и демократа Камалы Харрис — практически равны, при этом на протяжении предвыборной гонки Трамп неоднократно выступал с обещаниями положить конец конфликту «за сутки» и критиковал администрацию Байдена за излишнюю финансовую и военную поддержку Киева. Советники республиканца подготовилимирный план, который увязывает дальнейшее оказание помощи Украине с согласием ее руководства на переговоры с Россией. Республиканский кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс также рассказал, что их мирный план предусматривает сохранение за Россией контроля над новыми территориями и создание демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения. На украинской стороне предлагается возвести фортификационные сооружения на случай возобновления боевых действий. «Она [Украина] не вступает в НАТО, она не присоединяется к каким-либо из подобных союзнических институтов», — сказал Вэнс в интервью YouTube-шоу The Shawn Ryan Show 12 сентября. На своих первых дебатах с Камалой Харрис, которые прошли двумя днями ранее, Трамп дважды ушел от ответа на вопрос о том, хочет ли он в этом конфликте победы Украины.