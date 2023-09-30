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Военная операция на Украине ,  
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Венгрия сочла недостаточным решение Украины по банку для одобрения помощи

Венгрия сочла недостаточным решение Украины по OTП Банку для одобрения помощи
Сюжет
Военная операция на Украине
Временная приостановка статуса «спонсора войны» для венгерского OTP Bank не меняет позиции Будапешта: Венгрия не будет «вносить вклад» в военную помощь ЕС Украине, пока Киев не исключит банк из списка. Москва осуждает эту помощь
Фото: Jaap Arriens / Zuma / Global Look Press
Фото: Jaap Arriens / Zuma / Global Look Press

Решения Украины о временной приостановке внесения венгерского OTP Bank в список «спонсоров войны» недостаточно для пересмотра позиции Будапешта по военной помощи Киеву, заявил официальный представитель МИДа Венгрии Мате Пачолай, передает 24.hu.

Он подчеркнул, что пока банк не будет исключен из списка, Венгрия не будет вносить свой вклад в финансирование Евросоюзом поставок оружия Украине.

OTP Bank попал в перечень «спонсоров войны» в мае. Поводом послужила позиция руководства банка: тот, по мнению украинских властей, «продолжает деятельность в России и фактически признал ДНР и ЛНР». Венгерская сторона отвергает претензии. В OTP Bank называли внесение в список ошибочным и заявляли, что руководство «публично выражает свою поддержку Украине».

В ответ Будапешт заблокировал помощь для Киева из Европейского фонда мира в размере €500 млн. В июле глава венгерского МИДа Петер Сийярто пригрозил блокировать дальнейшее финансирование поставок оружия на Украину со стороны ЕС до тех пор, пока Киев не исключит OTP Bank из списка «спонсоров войны».

29 сентября Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) объявило, что временно приостанавливает статус «спонсора войны» для OTP Bank, а также пяти греческих компаний. «Агентство надеется, что такое решение приведет к разблокированию Венгрией 500 млн евро жизненно необходимой военной помощи ЕС для украинского народа, а также исключит возможность блокировки Грецией будущего пакета санкций ЕС», — говорится в сообщении НАПК.

Россия осуждает военную помощь Украине. В Кремле заявляли, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Венгрия Украина военная помощь
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