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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Мурманской области назвали имена трех погибших миротворцев в Карабахе

Власти Мурманской области назвали имена трех погибших миротворцев в Карабахе
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Там простились с капитаном первого ранга Иваном Ковганом, подполковником медицинской службы Алексеем Олейниковым и капитан-лейтенантом Михаилом Голофастом, погибшими в Нагорном Карабахе, сообщили в правительстве
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Мурманской области простились с тремя военнослужащими, погибшими в Нагорном Карабахе, — с капитаном первого ранга Иваном Ковганом, подполковником медицинской службы Алексеем Олейниковым и капитан-лейтенантом Михаилом Голофастом, сообщается на сайте правительства. До этого называлось только имя Ковгана.

Губернатор Андрей Чибис поручил оказать семьям погибших всю необходимую помощь.

О гибели российских миротворцев в Карабахе, которые находятся там с 2020 года, Минобороны сообщило 20 сентября. По информации ведомства, автомобиль с военнослужащими попал под обстрел близ населенного пункта Джанятаг.

По данным азербайджанской прокуратуры, погибли шесть человек. Там сообщили, что в тот день азербайджанские военнослужащие, участвовавшие в «антитеррористической» операции в Карабахе, обстреляли близ Джанятаг автомобиль с российскими миротворцами, приняв его за машину «незаконных армянских вооруженных формирований» из-за сложного рельефа и погодных условий. Ведомство также утверждало, что в тот же день и в том же районе обстрелу со стороны «неустановленных членов незаконных армянских вооруженных формирований» подвергся еще один автомобиль российских миротворцев. В результате один российский военный погиб, другой был ранен.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и извинился за гибель миротворцев.

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Елена Чернышова
Мурманская область миротворцы Нагорный Карабах
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