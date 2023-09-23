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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Баку заявил о первых итогах расследования гибели миротворцев в Карабахе

Баку отчитался о первых итогах расследования гибели миротворцев в Карабахе
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Конфликт Армении и Азербайджана

По расследованию гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе имеются первые результаты, все виновные понесут наказание. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с главой МИД России Сергей Лавров.

«Азербайджанская делегация вновь принесла извинения России за трагическую гибель 20 сентября в Карабахе военнослужащих Российского миротворческого контингента (РМК), заверив российскую сторону, что проводится самое тщательное расследование, которое уже дает результаты, и все виновные понесут заслуженное наказание», — говорится на сайте российского МИД.

В ходе встречи российская и азербайджанская делегации обсудили ситуацию в Карабахе «с акцентом на гуманитарную составляющую».

19 сентября Азербайджан объявил «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. На следующий день Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня, выводе армянских военных, расформировании и разоружении вооруженных сил непризнанной республики, выводе военной техники. Власти Армении отрицали присутствие своих войск в Карабахе.

О гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе, которые находились там с 2020 года по договоренности Москвы, Баку и Еревана, Минобороны России сообщило 20 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину и извинился за гибель миротворцев. Он также пообещал оказать материальную помощь их семьям и провести тщательное расследование.

В Карабахе погибли шесть российских миротворцев, заявили в азербайджанской прокуратуре. По версии, изложенной ведомством, 20 сентября военнослужащие азербайджанской армии, которые принимали участие в «локальных антитеррористических» мероприятиях в Нагорном Карабахе, обстреляли в районе села Джанятаг (Чанкатах) автомобиль с российскими миротворцами. Из-за сложного рельефа местности и погодных условий машина миротворческого контингента была принята за относящуюся к «незаконным армянским вооруженным формированиям», заявляло ведомство.

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Прокуратура утверждала, что в тот же день и в том же районе обстрелу со стороны «неустановленных членов незаконных армянских вооруженных формирований» подвергся еще один автомобиль российских миротворцев. В результате один российский военный погиб, другой получил ранения.

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