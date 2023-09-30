США исключили отказ от помощи Киеву из-за риска эскалации

США не откажутся от помощи Украине из-за риска эскалации между Вашингтоном и Москвой, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью изданию The Atlantic.

Он обратил внимание на две «противоборствующие крайности». По его словам, одни считают трусостью даже размышления об эскалации или о применении ядерного оружия, другие полагают, что «не нужно делать ничего для помощи Украине, поскольку это автоматически означает, что будет третья мировая война». Однако «ответ где-то посередине», отметил он. «Мы должны размышлять и учитывать возможную эскалацию. А с другой стороны, мы не должны быть парализованными из-за этого. И мы не были парализованы этим, учитывая отправку нами огромных объемов современных вооружений на Украину», — пояснил Салливан.

Материал дополняется