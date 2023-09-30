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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Ереван решил через суд ООН в Гааге добиться отказа Баку от дискриминации

Ереван через суд ООН потребовал от Баку воздержаться от дискриминации в Карабахе
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Ереван, в частности, требует обязать Баку воздержаться от любых действий, направленных на вытеснение оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха

Армения обратилась в Международный суд ООН в Гааге, чтобы добиться от Азербайджана соблюдения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Ереван, в частности, требует обязать Баку воздержаться от любых действий, «прямо или косвенно направленных на вытеснение оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха или препятствование безопасному и быстрому возвращению в свои дома лиц, перемещенных в ходе недавнего военного нападения, включая тех, кто бежал в Армению или третьи государства», а также не препятствовать тем, кто желает покинуть регион.

Армянская сторона также просит, чтобы азербайджанские военные и правоохранительные органы покинули все
гражданские объекты в Карабахе, «оккупированные в результате вооруженного нападения 19 сентября 2023 года».

Кроме того, азербайджанская сторона не должна препятствовать работе ООН и Международного комитета Красного Креста в регионе.

Азербайджан также должен немедленно способствовать восстановлению газо- и электроснабжения в Карабахе.

Помимо того, Баку обязан отказаться от применения «карательных мер» в отношении политиков и военных Нагорного Карабаха.

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В декабре прошлого года Ереван уже обращался в суд ООН, чтобы добиться от Азербайджана разблокировки Лачинского коридора (единственная дорога, соединяющая Армению и Нагорный Карабах). В феврале суд обязал Баку обеспечить беспрепятственное движение по этому коридору.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. На следующий день Баку и Степанакерт договорились о прекращении огня, выводе армянских военных, расформировании и разоружении армии непризнанной республики. Ереван отрицал присутствие своих войск в регионе. Армения не участвовала в формировании соглашения, говорил премьер-министр страны Никол Пашинян. Он возложил ответственность на российских миротворцев за действия Азербайджана. Кремль отверг упреки в адрес миротворцев. 28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

Накануне пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян сообщила, что в Армению из Карабаха переехали 98 625 человек. По данным переписи 2015 года, в непризнанной республике проживала 151 тыс. человек, из которых 95% — армяне.

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Теги
Елена Чернышова
Армения Азербайджан Нагорный Карабах дискриминация Международный суд ООН в Гааге
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