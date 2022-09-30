Путин допустил диалог с Украиной в случае заинтересованности Киева

Зеленский ранее отмечал, что Украина готова к диалогу с Россией, «но уже с другим президентом»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, стороны обсуждали двусторонние отношения и Украину, следует из сообщения на сайте Кремля.

«Путин информировал о состоявшемся сегодня подписании договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Отмечено также, что российская сторона в случае заинтересованности киевских властей готова к возобновлению с ними переговорного процесса», — говорится в сообщении.

В контексте отношений двух стран стороны выразили настрой на их дальнейшее развитие в «конструктивном ключе», предполагается взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На прошедшем в сентябре саммите организации была запущена процедура получения Бахрейном статуса партнера по диалогу.

Стороны также отметили «близость подходов двух стран по ключевым аспектам ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки». Путин и Хамад коснулись координации в рамках ОПЕК+ и договорились соблюдать решения группы, сообщает Bahrain News Agency.

Агентство указывает, что король Бахрейна «подчеркнул важность активизации каналов диалога, переговоров и мирных решений для достижения мира и развития для всех».

Во время своего выступления на церемонии подписания договоров с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями Путин также сказал, что российская сторона готова к переговорам с украинской. Он призвал Киев прекратить огонь.

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Президент Украины Владимир Зеленский в то же время заявил, что и Киев готов говорить с Москвой, но не в то время, когда Путин является президентом. По мнению украинского лидера, с Россией «невозможно» договориться, пока ее возглавляет Путин.