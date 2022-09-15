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Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС

Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества
На фото слева направо на дальнем плане: президенты Ирана Ибрахим Раиси и Узбекистана Шавкат Мирзиеев
На фото слева направо на дальнем плане: президенты Ирана Ибрахим Раиси и Узбекистана Шавкат Мирзиеев (Фото: Zuma / ТАСС)

Иран подписал меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), открывающий этой стране путь в членство организации. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель МИД Узбекистана, где начался саммит организации.

«Сегодня подписан меморандум об обязательствах Ирана в ШОС», — сказал представитель МИД. По его словам, документ подписали глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что выполнение Ираном обязательств меморандума будет означать то, что на следующем саммите ШОС, который пройдет в Индии в 2023 году, Иран будет участвовать в качестве полноправного члена. «Уже будет не восьмерка — девятка членов [ШОС]», — пояснял Ушаков (цитата по «Интерфаксу»).

Он также рассказал, что на саммите будут подписаны меморандумы о партнерстве по диалогу со странами ШОС с Египтом, Катаром и Саудовской Аравией. «Также будут приняты решения о запуске процедуры предоставления аналогичного статуса Бахрейну, Кувейту, Арабским Эмиратам, Мьянме и Мальдивам», — рассказал помощник президента.

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Шанхайская организация сотрудничества было основана в 2002 году Китаем, Россией, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан.

Главными целями ШОС заявлены укрепление взаимного доверия и добрососедства стран — членов организации, содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе, а также «продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка».

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Двухдневный саммит ШОС состоится в Самарканде 15 и 16 сентября.

Теги
Иран ШОС меморандум
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