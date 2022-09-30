Власти определили категории сотрудников ОПК с отсрочкой от мобилизации

В случае увольнения сотрудника с правом на отсрочку предприятие ОПК должно будет в недельный срок уведомить об этом военкомат, следует из постановления правительства

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Руководители оборонных предприятий, а также специалисты и рабочие, участвующие в выполнении гособоронзаказа, не будут призываться в рамках частичной мобилизации, говорится в сообщении правительства.

«Право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации <…> предоставляется следующим категориям граждан Российской Федерации — руководителям, специалистам и рабочим, работающим в организациях и участвующим в выполнении заданий государственного оборонного заказа», — отмечается в постановлении правительства.

Документом также определен порядок предоставления отсрочки. Перечень предприятий, работники которых смогут ее получить, в течение пяти дней будет утвержден Минпромторгом и направлен в Минобороны и военные комиссариаты, отмечается в сообщении правительства. Там отметили, что отсрочку предоставят призывные комиссии на основе списков сотрудников, полученных от работодателей.

В случае если сотрудник с правом на отсрочку уволится, работодатель обязан уведомить об этом военкомат в недельный срок. Постановление распространяется на трудовые соглашения с 21 сентября, указала пресс-служба правительства.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. Призвать планируется 300 тыс. человек, в первую очередь тех, кто уже служил, имеет боевой опыт и необходимую специальность, утверждал министр обороны Сергей Шойгу. Призыв в первую очередь коснется стрелков, артиллеристов, танкистов, механиков и водителей.

Власти пообещали освободить от призыва негодных к военной службе, ухаживающих за родственниками и инвалидами I группы, многодетных отцов, студентов дневных и вечерних отделений вузов, аспирантов, сотрудников предприятий ОПК, отдельные категории специалистов в сферах ИТ, финансов, связи и СМИ, которые получат бронь от правительства.

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Межведомственную комиссию по бронированию граждан ранее возглавил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Суть бронирования заключается в предоставлении отсрочки гражданам на определенных должностях и только на то время, пока они их занимают.