Житель Петербурга подал в суд на решение призывной комиссии о мобилизации

В Петербурге зарегистрировали первый иск против решения о мобилизации

Житель Петербурга заявил, что военная служба противоречит его убеждениям. Он хочет пройти альтернативную службу и попросил суд отменить решение призывной комиссии о мобилизации, говорится в иске

Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал первое исковое заявление с требованием отменить решение призывной комиссии о мобилизации местного жителя, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Административное исковое заявление к производству пока не принято.

Иск к призывной комиссии и военкомату Фрунзенского района Петербурга подал Даниил Бакалинский. В жалобе он указал, что 22 сентября пришел в военкомат по повестке для уточнения документов воинского учета. В тот же день без проведения медосвидетельствования, осмотра, выяснения наличия причин для отсрочки или освобождения от призыва ему была выдана повестка для явки в военкомат с последующей отправкой к месту прохождению службы, говорится в иске.

Бакалинский указывает, что военная служба противоречит его убеждениям, он подал заявление о замене на альтернативную гражданскую и не согласен с решением призывной комиссии.

«Административный истец просит суд признать незаконным и отменить решение призывной комиссии по мобилизации, признать незаконной и отменить повестку комиссариата, обязать вынести решение об освобождении от призыва», — указывает пресс-служба судов Петербурга.

Истец также попросил суд приостановить решение призывной комиссии в качестве меры предварительной защиты.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. Он назвал это решение отвечающим угрозам, с которыми сталкивается Россия, и заявил, что мобилизация нужна для защиты суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечения безопасности народа и «людей на освобожденных территориях».

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В рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тыс. человек из числа тех, кто уже служил, имеет боевой опыт и необходимую армии специальность, говорил министр обороны Сергей Шойгу. В первую очередь речь идет о стрелках, танкистах, артиллеристах и водителях, отмечали в Минобороны.

Власти обещали освободить от частичной мобилизации не годных к военной службе, многодетных отцов, тех, кто ухаживает за родственниками или инвалидами I группы, студентов дневных и вечерних отделений вузов, аспирантов, работников оборонных предприятий, а также определенные категории специалистов в разных отраслях, которые получат специальную бронь от правительства.

После начала мобилизации власти регионов признавали, что в рамках призыва были ошибки, и пообещали вернуть обратно тех, кто не подпадает под критерии. Не допускать подобных ошибок призвал президент России Владимир Путин. «В ходе этой мобилизации возникает много вопросов. И нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — сказал он.