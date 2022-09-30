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Мантуров сменил Борисова в составе комиссии по бронированию россиян

Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров включен в состав Межведомственной комиссии по вопросам бронирования пребывающих в запасе и работающих в госорганах граждан России, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.

Кроме него в состав комиссии вошел первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России при правительстве Василий Тонкошкуров, который также является первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками.

Из состава комиссии тем же распоряжением исключили бывшего вице-премьера, ныне главу «Роскосмоса» Юрия Борисова и его нового заместителя Андрея Ельчанинова, который до августа был в составе ВПК.

Назвали способ узнать информацию о брони работников по мобилизации
Политика
Фото:scully / imageBROKER.com / Global Look Press

Комиссия была образована согласно указу 1997 года об организации бронирования граждан. В ее функции входит нормативное и методическое обеспечение работ по бронированию, а также организация и контроль этого процесса.

В соответствии с законодательством забронированные граждане получают отсрочку от объявленной в стране частичной мобилизации, а также последующих призывов в военное время. Бронь закрепляется за должностью, а не за конкретным человеком.

В числе профессий, представители которых могут получить бронь, Минобороны называло работников предприятий оборонной промышленности, специалистов в области информационных технологий, сотрудников «системообразующих организаций в сфере информации и связи» и работников организаций, которые «обеспечивают стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка».

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