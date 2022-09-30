Британия запретила оказывать России услуги по ИT-консалтингу и рекламе

Лондон также запретил экспорт почти 700 товаров, которые «имеют решающее значение для промышленного и технологического потенциала России»

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Великобритания ввела санкции против России из-за присоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожских областей. Под запрет попало оказание аудиторских, рекламных, архитектурных и инжиниринговых услуг, а также ИT-консалтинг и юридические консультации по сделкам, говорится на сайте британского правительства. Лондон также запретил экспорт почти 700 товаров, которые «имеют решающее значение для промышленного и технологического потенциала России», говорится в сообщении.

«В соответствии с новыми санкциями Россия потеряет доступ к основным западным услугам, от которых она зависит, в том числе: консультационные услуги в области ИT, архитектурные услуги, инженерные услуги и юридические консультации по сделкам для определенной коммерческой деятельности», — отмечается в сообщении.

Власти Британии указали, что Россия сильно зависит от западных стран в сфере оказания юридических услуг: 85% импортируется из государств G7, причем из этого объема 59% приходится на Великобританию. «Новые меры будут охватывать определенные коммерческие и транзакционные услуги и ограничивать возможности российского бизнеса работать на международном уровне», — говорится в сообщении.

Запрет на ИT-консалтинг затронет разработку ИT-систем и программы приложений. По мнению Лондона, вместе с предыдущими мерами и отъездом «более 170 тыс. ИT-специалистов» это еще больше «подорвет способность России поддержать технологическое развитие».

Что касается архитектурных и инжиниринговых услуг, то Россия 77% из них импортирует из стран G7 и новые ограничения «подорвут будущий рост ключевых отраслей российской экономики», говорится в сообщении. Санкции также закроют доступ России к аудиторским и рекламным услугам. 80% всех импортируемых Россией услуг в сфере бухгалтерского учета, аудита и налогового аудита приходится на Британию, указано в сообщении.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры с главами ДНР, ЛНР и руководителями военно-гражданских администраций Херсонской области и Запорожской областей о вхождении этих территорий в состав России. Этому предшествовали референдумы, на которых, по данным местных властей, большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области поддержали присоединение к России.