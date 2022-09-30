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NBC узнал, что США сегодня объявят о новых санкциях против России

NBC: США объявят о новых санкциях против России после присоединения новых территорий
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Olivier Douliery / Getty Images)

США 30 сентября объявят о новых санкциях против России из-за присоединения к ней четырех новых субъектов. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала NBC Петер Александер со ссылкой на представителя администрации президента США Джо Байдена.

«Администрация Байдена, как ожидается, сегодня утром ответит на попытку России присоединить части восточной Украины, объявив о «новых экономических издержках», то есть санкциях, сообщил мне сотрудник Белого дома», — написал он.

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