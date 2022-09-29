В Казахстане откроют на границе с Россией коридор для граждан страны

Власти Казахстана предложили организовать на границе с Россией коридоры, через которые въезжать в республику смогут казахстанцы и фуры с продовольствием. Очереди на КПП образовались после того, как в России объявили мобилизацию

Фото: ТАСС

На границе Казахстана и России планируют открыть зеленый коридор для проезда казахстанцев и машин с продовольствием, заявил заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции страны Серик Жумангарин, передает Tengrinews.

Замглавы правительства рассказал, что накануне провел совещание с госорганами, а также обсудил ситуацию на границе со своим коллегой, российским вице-премьером.

«Потому что на той стороне границы стоят и казахстанские граждане, которым тяжело проехать, и машины с продовольствием. Вроде договорились, он (вице-премьер России. — РБК) сделал соответствующее положение. Сегодня погранслужбы будут друг с другом разговаривать. Постараются обеспечить зеленый коридор для наших граждан и машин с продовольствием», — рассказал Жумангарин.

Автомобильные очереди на границе Казахстана и России возникли после того, как в последней объявили частичную мобилизацию. По словам очевидцев, которые стоят в очереди на въезд в республику на КПП «Маштаково», пробка растянулась на километры, люди стоят в ней более суток. Жители Казахстана, застрявшие в пробках на границе, жаловались властям на невозможность вернуться домой.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. С тех пор, по состоянию на 27 сентября, только в Казахстан выехали порядка 100 тыс. российских граждан, при этом за тот же период выехали из страны более 60 тыс. человек. Такие данные приводил исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков.

Из-за большого притока россиян в северные регионы страны казахстанские власти решили создать в стране специальные миграционные штабы. Они будут разъяснять приезжим порядок дальнейших действий, отслеживать своевременность регистрации, поддерживать безопасность и правопорядок. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также заявил, что проведет с Россией переговоры о притоке ее граждан.