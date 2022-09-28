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В Астраханской области у границ с Казахстаном ввели повышенную готовность

Режим действует с 28 сентября. Он предполагает усиление контроля правоохранителей, ГАИ и пожарных, ограничения дорожного движения и новые схемы объезда. Власти хотят разгрузить трассу Астрахань — Красный Яр, ведущую в Казахстан
Фото: AP
Фото: AP

В граничащем с Казахстаном Красноярском районе Астраханской области ввели режим повышенной готовности из-за «неблагоприятной обстановки, связанной с нарушением организации дорожного движения». Об этом сообщил во «ВКонтакте» глава района Руслан Бисенов.

«Большое скопление автомобилистов, в том числе иностранных граждан, около пункта пропуска через госграницу «Караузек» может привести к нарушению жизнеобеспечения населения, а также возникновению и распространению различных острых инфекций. Именно поэтому и было принято соответствующее решение», — написал он.

Режим начал действовать с 28 сентября.

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Фото:AP

По словам Бисенова, власти хотят разгрузить трассу Астрахань — Красный Яр, которая ведет к Казахстану. Администрация района и «Астраханьавтодор» уже начали работу «по организации временного ограничения дорожного движения и разработке схемы объезда иногороднего и иностранного автотранспорта», сказал Бисенов. Проезжать через понтонную переправу и внутри села Красный Яр такому транспорту запретят.

Также правоохранители, Госавтоинспекция и пожарные усилят контроль в окрестностях села Караузек. В чем именно это выразится, глава района не уточнил. В районе сел Караузек, Кошелева, Кривой Бузан, Бакланье и других соседних населенных пунктов будет дежурить дополнительная бригада скорой помощи.

Режим повышенной готовности из-за проблем с дорожным движением также ввели в отдельных районах Северной Осетии, которая граничит с Грузией.

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Количество россиян, выезжающих в соседние безвизовые страны, резко увеличилось на фоне частичной мобилизации. Президент России Владимир Путин объявил о ней 21 сентября. С тех пор по состоянию на 27 сентября только в Казахстан выехали порядка 100 тыс. российских граждан. Такие данные приводил исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков.

Для регулирования потока прибывающих в страну россиян казахские власти решили создать в стране специальные миграционные штабы. Они будут разъяснять приезжим порядок дальнейших действий, отслеживать своевременность регистрации, поддерживать безопасность и правопорядок.

Глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов подчеркивал, что страна может выдать Москве только тех россиян, против которых на родине завели уголовное дело и которых объявили в международный розыск. Розыск военкоматами правовым основанием для выдачи не считается, уточнял он.

Российское Минобороны, в свою очередь, обещало не обращаться к властям соседних государств с требованием вернуть уехавших из страны граждан.

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Теги
Татьяна Зыкина
Астраханская область Казахстан режим повышенной готовности частичная мобилизация
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