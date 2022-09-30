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Военная операция на Украине ,  
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В Свердловской области перенесли отправку мобилизованных в учебные центры

Свердловский военкомат сообщил о переносе отправок мобилизованных в учебные центры
В нескольких военкоматах области мобилизованных отпустили домой, ранее писало Ura.ru. В одном из комиссариатов Екатеринбурга это связали с нехваткой мест в пунктах сбора призывников
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Свердловской области отменили отправку мобилизованных граждан в учебные центры, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу областного военного комиссариата.

«Отправки перенесены до особого указания по решению штаба Центрального военного округа, сейчас верстается другой график», — указали в пресс-службе военкомата Свердловской области.

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30 сентября как минимум в четырех военкоматах в Свердловской области, в том числе в двух в Екатеринбурге, отменили отправку мобилизованных, сообщило ранее Ura.ru. В Орджоникидзевском военкомате областной столицы агентству сообщили, что это связано с нехваткой мест в 32-м военном городке Екатеринбурга, а также в Елани, где находятся пункты сбора мобилизованных.

Издание Е1 пишет, что домой отправили пришедших в Орджоникидзевский и Верх-Исетский военкоматы в Екатеринбурге. Отправку перенесли на 2 октября, рассказал изданию один из призывников.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать планируют 300 тыс. человек и только тех, кто служил в армии, имеет боевой опыт и необходимую вооруженным силам военную специальность.

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Власти пообещали освободить от мобилизации негодных к военной службе, многодетных отцов, студентов вузов дневных и вечерних отделений, мужчин, ухаживающих за родственниками или инвалидами I группы, а также работников оборонных предприятий и отдельные категории специалистов, которые получат бронь от правительства.

После начала мобилизации региональные власти признали допущение ошибок в ходе частичной мобилизации и пообещали вернуть домой всех, кто не подпадает под критерии призыва. О необходимости исправлять подобные ошибки заявил президент России Владимир Путин. «В ходе этой мобилизации возникает много вопросов. И нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь. Тем гражданам, кому, например, полагается отсрочка», — сказал он.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Свердловская область Екатеринбург частичная мобилизация
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