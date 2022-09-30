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Лукашенко заявил о возможности мира на Украине за несколько дней

Лукашенко: мира на Украине можно достичь за несколько дней, если этого захочет Европа
По мнению Лукашенко, «конфликт между братскими народами» — следствие «стратегических игр и величайшей глупости» западных политиков. Он призвал европейцев одуматься и сделать все, чтобы на украинской земле был мир
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Markus Schreiber / AP)

Мира на Украине можно достичь за несколько дней, если европейцы искренне этого хотят, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послам других стран. Его слова передает агентство БелТА.

Глава государства подчеркнул, что Минск неизменно выступает с мирными инициативами и считает «конфликт между братскими народами» огромной трагедией, следствием «стратегических интриг и величайшей глупости», прежде всего со стороны западных политиков.

«Сегодня много говорят об этом конфликте. Очень многие при этом заявляют о том, что хотели бы мира на этой земле. Особенно европейцы, потому что этот конфликт в нашем европейском доме. И если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней. В который раз заявляю об этом и предупреждаю европейцев: одумайтесь и делайте все для того, чтобы на этой земле был мир», — призвал Лукашенко.

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Александр Лукашенко

Прежде он не раз называл конфликт на Украине следствием действий западных политиков. Так, в середине сентября белорусский лидер заявил, что США толкают Европу на военное противостояние с Россией на Украине. «Свои планы они не скрывают. Контракты уже заключены на годы вперед. То есть Украину будут разрушать до основания. И цель при этом — ослабление России и уничтожение Беларуси», — считает Лукашенко.

По его мнению, Запад разрабатывал стратегические планы нападения на Россию. Украину же он обвинял в провокациях и попытках нанести удары по белорусским военным объектам.

Президент России Владимир Путин тоже считает, что Запад заинтересован в разжигании конфликтов на пространстве СНГ. Москва не раз заявляла, что западные государства запрещают Киеву вести мирные переговоры.

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Белоруссия Украина Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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