Путин назвал конфликты на территории СНГ результатом развала СССР

Запад намерен разжечь новые конфликты на постсоветском пространстве, считает президент Путин. Он призвал страны СНГ действовать слаженно для защиты своих интересов на внешней арене

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Причиной конфликтов между Россией, Украиной, а также между другими странами на постсоветском пространстве является развал Советского Союза. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ.

«Достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, происходит на рубежах некоторых других стран СНГ. Конечно, все это — результаты развала Советского Союза, это все понятно. Но риски дестабилизации все-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал он.

По словам Путина, Запад прорабатывает сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ. При этом он назвал внешнюю и внутреннюю безопасность важнейшим фактором для стабильного развития СНГ.

Путин призвал страны СНГ действовать четко и слаженно, постоянно усиливать взаимную поддержку. «Только так мы и сможем отстоять свои интересы на мировой арене, дать отпор недоброжелателям», — сказал он.

В своих публичных выступлениях Владимир Путин неоднократно давал оценку развалу Советского Союза. В 2005 году он назвал распад СССР «крупнейшей геополитической катастрофой XX века».

В 2015 году Путин заявил, что распад СССР — «безусловная трагедия». Он напомнил, что в результате распада Союза 25 млн этнических русских оказались за рубежом «помимо своей воли и, как у нас в народе говорят, в одночасье». «Повторю свой тезис о том, что русский народ оказался самым большим разделенным народом в мире. И это, безусловно, трагедия», — подчеркнул президент.

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А в декабре прошлого года Путин, говоря о развале Советского Союза, заявил, что это был «распад исторической России». Государство утратило 40% территории, производственных мощностей и населения, а также того, «что нарабатывалось в течение тысячи лет», оценил Путин.