Путин назвал конфликты на территории СНГ результатом развала СССР
Причиной конфликтов между Россией, Украиной, а также между другими странами на постсоветском пространстве является развал Советского Союза. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ.
«Достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, происходит на рубежах некоторых других стран СНГ. Конечно, все это — результаты развала Советского Союза, это все понятно. Но риски дестабилизации все-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал он.
По словам Путина, Запад прорабатывает сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ. При этом он назвал внешнюю и внутреннюю безопасность важнейшим фактором для стабильного развития СНГ.
Путин призвал страны СНГ действовать четко и слаженно, постоянно усиливать взаимную поддержку. «Только так мы и сможем отстоять свои интересы на мировой арене, дать отпор недоброжелателям», — сказал он.
В своих публичных выступлениях Владимир Путин неоднократно давал оценку развалу Советского Союза. В 2005 году он назвал распад СССР «крупнейшей геополитической катастрофой XX века».
В 2015 году Путин заявил, что распад СССР — «безусловная трагедия». Он напомнил, что в результате распада Союза 25 млн этнических русских оказались за рубежом «помимо своей воли и, как у нас в народе говорят, в одночасье». «Повторю свой тезис о том, что русский народ оказался самым большим разделенным народом в мире. И это, безусловно, трагедия», — подчеркнул президент.
А в декабре прошлого года Путин, говоря о развале Советского Союза, заявил, что это был «распад исторической России». Государство утратило 40% территории, производственных мощностей и населения, а также того, «что нарабатывалось в течение тысячи лет», оценил Путин.