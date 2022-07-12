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Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным планы Запада напасть на Россию

Лукашенко заявил, что накануне во время телефонных переговоров они с Путиным обсудили планы Запада по нападению на Россию. По словам президента, «история повторяется»: речь идет о планах ударить «через Украину и Беларусь»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Алексей Даничев / ТАСС)

Запад в последнее время разрабатывает стратегические планы нападения на Россию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«И мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации <...>. И главное направление удара (история повторяется) — через Украину и через Беларусь», — сказал Лукашенко.

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Путин ранее говорил, что если кто-то захочет вмешаться в события на Украине и будет создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то ответ России будет молниеносным.

Лукашенко привез Путину карту с планом нападения на Белоруссию
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Накануне Путин и Лукашенко провели телефонный разговор. Как сообщил близкий к белорусскому президенту Telegram-канал «Пул Первого», они обсудили вопросы военной операции на Украине, транзита грузов в Калининград и поставок российских энергоносителей в Европу. Кроме того, президенты говорили о ситуации на постсоветском пространстве, о «вопросах обороны» и «строительстве белорусского порта».

Лукашенко, говоря о российской спецоперации, не раз заявлял, что конфликт развязали не Белоруссия и не Россия, а украинские силы, которые, по его словам, готовили нападение на республику. Они разместили у границ Белоруссии «тяжелую артиллерию ракетную», но Россия предотвратила атаку, нанеся превентивный удар, говорил президент.

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При этом он подчеркивал, что Белоруссия не участвует в конфликте, несмотря на «провокации». В частности, в конце июня с Украины «пытались нанести удар по военным объектам» в Белоруссии, но противовоздушные комплексы «Панцирь» (они были переброшены в республику во время совместных учений Москвы и Минска) перехватили все ракеты, заявил Лукашенко.

Президент Украины Владимир Зеленский исключал атаку российской территории. По его словам, Киев «не интересует, что происходит в России», а интересует только его собственная территория.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Александр Лукашенко Владимир Путин нападение Запад Россия Белоруссия

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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