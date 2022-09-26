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Очевидец рассказал об обстоятельствах стрельбы в военкомате Усть-Илимска

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Тяжело ранивший военкома Усть-Илимска Руслан Зинин перед выстрелом сказал призывникам: «Щас все поедем домой». Об этом РБК рассказал очевидец стрельбы в военкомате Сергей Шевченко.

«Сегодня примерно в 11:40 пришли в военкомат, отдали документы. В первом часу военком повел часть в актовый зал, начал рассказывать о ситуации в стране, о том, что он исполняет волю государства, и все в таком роде. Затем подскочил стрелок, подошел к нему, сказал «щас все поедем домой» и выстрелил в военкома. Я упал на пол. После второго выстрела я побежал. Сейчас нахожусь в СК», — сообщил очевидец.

«Это мой друг детства. Он был скромным и воспитанным парнем, рос в благополучной семье, с хорошими родителями. Насчет данной ситуации ничего не могу сказать», — рассказал РБК друг стрелявшего Денис Соловьев.

Знакомый Зинина, который работал вместе с ним, рассказал РБК, что тот «был адекватным».

«Примерно года три-четыре назад мы с ним работали на бетонном заводе. Я его стажировал на бетоносмесителе. В принципе, был адекватным, в меру общительным, незамкнутым. Что его сподвигло на такой поступок, понять не могу. Приходила ли ему повестка, не в курсе», — сообщил собеседник РБК.

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Мать Зинина Марина, который сегодня утром открыл стрельбу в военкомате в Усть-Илимске и тяжело ранил военкома, рассказала о мотивах поступка сына. По ее словам, тот очень переживал из-за повестки, которую получил его лучший друг. Об этом женщина рассказала телеграм-каналу ASTRA.

«В последнее время Руслан жил у бабушки. Утром он сказал ей, что ушел в военкомат добровольцем. Потом мы не могли до него дозвониться, а потом увидели эти новости. Самому Руслану повестка не приходила, но вчера она пришла его лучшему другу. Руслан был очень расстроен из-за этого, потому что друг в армии не служил. Говорили, что будет частичная мобилизация, а получается, что берут всех», — рассказала Зинина. Откуда у сына оружие, она сказать не смогла.

Следственный комитет завел по факту стрельбы в военкомате уголовное дело. В Росгвардии сообщили, что Зинин не имеет разрешения на оружие и не числится среди его владельцев, сообщает ТАСС.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что стрелявший задержан, а раненый военный комиссар Александр Елисеев находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Теги
военкомат стрельба Усть-Илимск
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Иркутский губернатор сообщил о задержании стрелявшего в военкома
Политика
В Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате
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