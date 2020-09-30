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Байден опередил Трампа в опросах перед первыми дебатами кандидатов

Накануне первых дебатов кандидатов в президенты США Джо Байден опережает Дональда Трампа в национальных и региональных опросах. Главная задача демократа в ходе дискуссий — не допустить серьезных ошибок, говорит эксперт
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Carolyn Kaster / AP)

30 сентября утром по московскому времени пройдут первые дебаты кандидатов в президенты США — действующего президента, республиканца Дональда Трампа, и бывшего вице-президента, демократа Джо Байдена. Главными темами их споров, как ожидается, станут вопросы, связанные с противодействием пандемии коронавируса COVID-19, составом федерального органа правосудия — Верховного суда и состоянием экономики.

Что показывают опросы

Байден опережает Трампа в общенациональных опросах. По данным исследования Университета Монмута, за демократа собираются проголосовать 50% опрошенных избирателей, за Трампа — 44% (остальные или проголосуют за третьего кандидата, или затруднились с ответом). Опрос, проведенный исследовательской службой Harvard-Harris, также указывает на лидерство демократа, но уже с меньшим преимуществом: 47% у Байдена против 45% у Трампа.

Как проводятся президентские выборы в США

Особенность избирательной системы США в том, что победитель определяется не напрямую избирателями, а коллегией выборщиков. Всего насчитывается 538 выборщиков, их число распределяется между штатами согласно количеству жителей в них. Свою роль играет и принцип «победитель получает все» при голосовании по штатам — обладая 50% плюс один голос в конкретном штате, кандидат получает в копилку голоса всех выборщиков. Таким образом, кандидат может получить меньший процент голосов на общенациональном уровне, но выиграть выборы за счет победы в конкретных штатах. Самый большой штат, Калифорния, имеет 55 выборщиков. Во втором крупнейшем штате, Техасе, 38 выборщиков, в Нью-Йорке и Флориде — по 29.

Хотя Байден не имеет статуса очевидного фаворита на выборах, он владеет преимуществом и в опросах на уровне штатов. По данным портала Real Clear Polls, агрегирующего результаты социологических исследований, Байден может твердо рассчитывать на голоса 222 выборщиков, Трамп — на 125, но распределение оставшихся 191 прогнозировать сложно. Крупнейшими «колеблющимися штатами» являются Флорида (на кону 29 голосов выборщиков), Пенсильвания (20), Мичиган (16), Северная Каролина (15), Аризона (11) и Висконсин (10). Байден лидирует в каждом из них. В среднем его отрыв в этих шести штатах составляет 3,6 процентного пункта, подсчитал Real Clear Polls.

При этом Трамп демонстрирует отрыв от оппонента в Техасе лишь в три процентных пункта — это меньше, чем отрыв кандидатов-республиканцев в опросах в преддверии выборов в 2016 и 2012 годах. На последних выборах там победу одерживали кандидаты от Республиканской партии: Трамп — в 2016 году с отрывом в 2 процентных пункта и Митт Ромни — в 2012-м с отрывом в 7 пунктов. И Трамп, и Ромни также уверенно лидировали в опросах в Техасе в преддверии прошлых выборов.

В целом аналитический портал FiveThirtyEight оценивает вероятность победы Байдена в 78%, Трампа — в 21%. Существует однопроцентная вероятность, что большинство выборщиков не получит ни один кандидат и тогда результаты выборов будут определены на голосовании в палате представителей.

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Как дебаты могут изменить президентскую гонку

Как правило, теледебаты кандидатов слабо влияют на исход президентской гонки, выяснили исследователи из Высшей коммерческой школы Монреаля, Гарвардской школы бизнеса и Йельского университета. Они проанализировали восприятие респондентами информации в преддверии 62 выборов в десяти странах с 1952 по 2017 год. Каждый день исследователи проводили интервью с респондентами, чтобы выявить, как менялось их мнение о кандидатах на выборах. Эксперты выяснили, что, во-первых, избиратели в США менее склонны менять свое мнение в течение последних двух месяцев перед выборами, а во-вторых, что «телевизионные дебаты не имеют серьезного влияния на вероятность перемены респондентами мнения о том, за какого кандидата голосовать». Дебаты также не предоставляют избирателям дополнительной информации, которая могла бы повлиять на их выбор, уточнили аналитики, проанализировав влияние 56 дебатов в семи странах. Куда большее значение имеет агитация за кандидатов «на местах», считают исследователи. Впрочем, учитывая влияние пандемии коронавируса COVID-19, ситуация может измениться.

В американской политической культуре президентские дебаты имеют довольно важное значение, говорит глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Как напомнил эксперт, уверенное выступление Трампа в 2016 году на дебатах с соперницей-демократом Хиллари Клинтон помогло его кампании. «Трамп смог доказать своим избирателям серьезность намерений бороться за президентское кресло и против американских элит», — сказал эксперт.

В этот раз главная задача Трампа — вывести Байдена из равновесия и заставить его ошибиться, считает Минченко. «Байден подходит к дебатам, имея некоторый электоральный запас прочности, и его главная задача — не переспорить Трампа, а показать приемлемую физическую форму, не допустив серьезных оговорок, которыми он так знаменит», — пояснил аналитик.

77-летний Байден — самый пожилой кандидат в президенты в истории и нередко допускает нелепые оговорки в публичных выступлениях.

Автор
Евгений Пудовкин
США Дональд Трамп Джозеф Байден Вашингтон
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