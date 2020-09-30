Байден опередил Трампа в опросах перед первыми дебатами кандидатов

Накануне первых дебатов кандидатов в президенты США Джо Байден опережает Дональда Трампа в национальных и региональных опросах. Главная задача демократа в ходе дискуссий — не допустить серьезных ошибок, говорит эксперт

Джо Байден (Фото: Carolyn Kaster / AP)

30 сентября утром по московскому времени пройдут первые дебаты кандидатов в президенты США — действующего президента, республиканца Дональда Трампа, и бывшего вице-президента, демократа Джо Байдена. Главными темами их споров, как ожидается, станут вопросы, связанные с противодействием пандемии коронавируса COVID-19, составом федерального органа правосудия — Верховного суда и состоянием экономики.

Что показывают опросы

Байден опережает Трампа в общенациональных опросах. По данным исследования Университета Монмута, за демократа собираются проголосовать 50% опрошенных избирателей, за Трампа — 44% (остальные или проголосуют за третьего кандидата, или затруднились с ответом). Опрос, проведенный исследовательской службой Harvard-Harris, также указывает на лидерство демократа, но уже с меньшим преимуществом: 47% у Байдена против 45% у Трампа.

Как проводятся президентские выборы в США Особенность избирательной системы США в том, что победитель определяется не напрямую избирателями, а коллегией выборщиков. Всего насчитывается 538 выборщиков, их число распределяется между штатами согласно количеству жителей в них. Свою роль играет и принцип «победитель получает все» при голосовании по штатам — обладая 50% плюс один голос в конкретном штате, кандидат получает в копилку голоса всех выборщиков. Таким образом, кандидат может получить меньший процент голосов на общенациональном уровне, но выиграть выборы за счет победы в конкретных штатах. Самый большой штат, Калифорния, имеет 55 выборщиков. Во втором крупнейшем штате, Техасе, 38 выборщиков, в Нью-Йорке и Флориде — по 29.

Хотя Байден не имеет статуса очевидного фаворита на выборах, он владеет преимуществом и в опросах на уровне штатов. По данным портала Real Clear Polls, агрегирующего результаты социологических исследований, Байден может твердо рассчитывать на голоса 222 выборщиков, Трамп — на 125, но распределение оставшихся 191 прогнозировать сложно. Крупнейшими «колеблющимися штатами» являются Флорида (на кону 29 голосов выборщиков), Пенсильвания (20), Мичиган (16), Северная Каролина (15), Аризона (11) и Висконсин (10). Байден лидирует в каждом из них. В среднем его отрыв в этих шести штатах составляет 3,6 процентного пункта, подсчитал Real Clear Polls.