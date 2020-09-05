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Трамп и Байден поспорили из-за статьи о погибших американских военных

Atlantic опубликовал статью, в которой говорилось, что президент США назвал солдат, погибших в Первой мировой войне, «неудачниками», и отказался посещать кладбище. Байден счел ситуацию отвратительной, Трамп заявил, что это ложь
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Adam Schultz / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал действующего главу государства Дональда Трампа после статьи в журнале Atlantic, в которой утверждалось, что тот отказался в 2018 году от посещения кладбища во Франции, где похоронены погибшие на Первой мировой войне американские солдаты, и оскорбительно отозвался о них. Сам Трамп отрицает это.

Байден, чей покойный сын служил в Ираке, назвал слова, которые, по данным журнала, произнес Трамп в отношении военных, отвратительными и антиамериканскими. «За всю свою карьеру я никогда не был так разочарован в лидере, с которым я работал, будь то президент или кто-то другой», — приводит его слова New York Times.

«Как бы вы себя чувствовали, если бы ваш ребенок прямо сейчас был в Афганистане? — заявил он, выступая на пресс-конференции. — Что бы вы чувствовали, если бы потеряли сына, дочь, мужа, жену?»

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Джо Байден

«Если разоблачения в сегодняшней статье в Atlantic являются правдой, то они являются еще одним показателем того, насколько глубоко президент Трамп и я расходимся в понимании роли президента Соединенных Штатов», — говорится в заявлении на сайте кандидата от демократов. Он также подчеркнул, что считает приоритетом оказание помощи военнослужащим, ветеранам и семьям.

Статья Atlantic была опубликована 3 сентября. В ней говорится, что Трамп неоднократно проявлял неуважение к памяти погибших американских военных. Журнал со ссылкой на четыре источника написал, что президент не стал посещать кладбище под Парижем, где захоронены более 1800 морских пехотинцев, погибших во время Первой мировой войны. Свой отказ, по словам собеседников, он объяснил нежеланием портить прическу под дождем, заявив: «Почему я должен идти на это кладбище? Оно полно неудачников».

Президент США отрицает эту информацию. По мнению Трампа, Atlantic «умирает, как и все журналы», и редакция опубликовала выдуманную историю, чтобы привлечь внимание к изданию. «Я могу поклясться чем угодно, что я никогда не говорил такого о наших павших героях. Никто не уважает их больше, чем я», — заявил Трамп журналистам. Он предположил, что анонимные источники, на которые ссылается Atlantic, — это бывшие сотрудники администрации, которые не преуспели в работе.

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«Подумать только, я мог неуважительно говорить о наших военных и павших героях! Никто не сделал для военных бюджетов и для повышения окладов нашим военным столько, сколько я», — сказал Трамп. Публикацию он назвал попыткой повлиять на президентские выборы.

Бывший помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, который сопровождал его в поездке в Париж, заявил ABC News, что не слышал, как президент назвал погибших военных «неудачниками», но не исключил, что тот мог сделать подобный комментарий.

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Дональд Трамп

В статье Atlantic также говорилось, что администрация Трампа отказалась поддержать похороны бывшего сенатора-республиканца, ветерана Вьетнамской войны Джона Маккейна в 2018 году, назвав его «чертовым неудачником». Президент, комментируя это утверждение, признал, что «никогда не был большим фанатом Джона Маккейна», но заверил, что, несмотря на разногласия с политиком, не отзывался о нем оскорбительно и поучаствовал в организации похорон. На саму церемонию Трампа не пригласили.

Как пишет Military Times со ссылкой на опрос 1018 военнослужащих, проведенный в конце июля — начале августа, почти половина респондентов (49,9%) отрицательно относится к Трампу. 42% участников исследования заявили, что категорически не одобряют его пребывание у власти.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Дональд Трамп, Джо Байден, военные
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