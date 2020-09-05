Трамп и Байден поспорили из-за статьи о погибших американских военных

Atlantic опубликовал статью, в которой говорилось, что президент США назвал солдат, погибших в Первой мировой войне, «неудачниками», и отказался посещать кладбище. Байден счел ситуацию отвратительной, Трамп заявил, что это ложь

Джо Байден (Фото: Adam Schultz / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал действующего главу государства Дональда Трампа после статьи в журнале Atlantic, в которой утверждалось, что тот отказался в 2018 году от посещения кладбища во Франции, где похоронены погибшие на Первой мировой войне американские солдаты, и оскорбительно отозвался о них. Сам Трамп отрицает это.

Байден, чей покойный сын служил в Ираке, назвал слова, которые, по данным журнала, произнес Трамп в отношении военных, отвратительными и антиамериканскими. «За всю свою карьеру я никогда не был так разочарован в лидере, с которым я работал, будь то президент или кто-то другой», — приводит его слова New York Times.

«Как бы вы себя чувствовали, если бы ваш ребенок прямо сейчас был в Афганистане? — заявил он, выступая на пресс-конференции. — Что бы вы чувствовали, если бы потеряли сына, дочь, мужа, жену?»

«Если разоблачения в сегодняшней статье в Atlantic являются правдой, то они являются еще одним показателем того, насколько глубоко президент Трамп и я расходимся в понимании роли президента Соединенных Штатов», — говорится в заявлении на сайте кандидата от демократов. Он также подчеркнул, что считает приоритетом оказание помощи военнослужащим, ветеранам и семьям.