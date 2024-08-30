Посол объяснил проблемы с поддержкой Киева на «грешной бразильской земле»

В Бразилии не понимают, зачем им Украина, рассказал Мельник. Будучи послом в Германии, он называл Шольца «обиженной колбасой», но в Бразилии «жестко и грубо» попросили так не делать

Андрей Мельник (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Россия активно инвестировала ресурсы, время, «мозги» в страны глобального Юга, поэтому Украине пока не удается достичь значимых дипломатических успехов в Бразилии, заявил «Украинской правде» посол Андрей Мельник.

«Это, конечно, удручает, опускает тебя на грешную бразильскую землю. Ты понимаешь, что это не просто спринт, а марафон <...>. Бразилия это другой мир. Это другая цивилизация. Это даже другая галактика. Люди, якобы, выглядят, как мы с вами, но мыслят совсем иначе: они не чувствуют, для чего им нужна Украина», — сказал дипломат.

Украина развивала недостаточно связей с Бразилией и регионом в целом, сосредоточившись на Евросоюзе и НАТО как на приоритетных целях, продолжил Мельник. По его мнению, Киев исходил из того, что этот регион — далекая периферия, а потому убедить бразильцев, что с Украиной стоить иметь дело, будет сложной задачей. Бразильская элита «понимает, что происходит», отметил он, но при общении с МИДом или парламентом становится ясно, что там «боятся, как в «Гарри Поттере», произнести слово».

«То есть исключено, чтобы они сказали, что у нас «война», «агрессия» или «нападение». Говорят «ситуация», «то, что происходит», — рассказал посол.

Мельнику напомнили, что, будучи послом в Германии, он резко высказывался о местных политиках и внешнеполитических решения Берлина. В частности, он называл канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» и критиковал «бухгалтерское мышление» немецкого правительства.

«Немцы довольно щепетильные люди и на определенных этапах не имели возможности определять «красные линии», в Бразилии это делают, поверьте мне, очень жестко и грубо. Прямо в лицо, даже с угрозами. То есть то, что я испытываю в Бразилии и прохожу там, это все не по-детски», — объяснил дипломат.

По его словам, в бразильском МИДе говорили, что его заявления в Twitter властям «не нравятся», и предупредили: «Ну, вы же понимаете, что будет потом для вас». В связи с этим методы, «скажем так, немного другие, чем в Германии», это добавляет сложности, и доверие пока не выстроено.

Бразилия вместе с Китаем в мае выступила за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений. Позднее глава китайского МИДа сообщил, что более двух десятков стран поддержали предложения Китая и Бразилии по Украине.

МИД Украины в ответ на это заявил, что только Киев может определять условия мира.