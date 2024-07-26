Глава МИД Украины исключил возможность склонить Киев к переговорам

Глава МИД Кулеба после визита в Китай: никто не склонит Киев к переговорам

Киев получил «четкий сигнал, что Китай не ищет каких-либо временных решений, а работает над устойчивым, стратегическим решением проблемы», отметил Кулеба. Россия не раз заявляла о готовности к переговорам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью ТСН, что никто не может склонять Киев к переговорам.

«Украина сама будет решать, когда и с кем говорить», — подчеркнул он после визита в Китай (цитата по «Стране.ua»).

По его словам, от главы китайского МИДа Ван И «очень четко и неоднократно» прозвучало, что позиция Пекина по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины незыблема. Кулеба также сообщил, что Киев получил «четкий сигнал, что Китай не ищет каких-либо временных решений, временных прекращений огня, а работает над устойчивым, стратегическим решением проблемы». «Я говорил о важности именно справедливого мира, а не любого мира. И мой китайский коллега сам добавил: справедливого и длительного. Это очень важно, потому что обычно именно мы постоянно говорим, что мир должен быть устойчив, продолжителен и справедлив», — отметил министр (цитата по «Украинской правде»).

По его мнению, те, кто считает, что Пекин встанет на сторону России или Украины, «глубоко ошибаются или слишком поверхностно смотрят на стратегическое видение Китаем развития ситуации в мире, а не только в Украине». «Китай будет стоять только на стороне Китая», — убежден Кулеба.

Глава украинского МИДа не ответил на вопрос, будет ли Китай на втором саммите мира.

Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Кулеба в разговоре с китайским коллегой выразил готовность Киева к переговорам с Москвой. «Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира», — передала Мао Нин слова украинского министра. В МИД Украины затем пояснили, что речь идет об этапе, «когда Россия будет готова вести переговоры добросовестно».

Ван И отметил, что в последнее время обе стороны конфликта «в разной степени посылают сигналы о своей готовности к переговорам». «Хотя условия и время еще не созрели, мы поддерживаем все усилия, которые способствуют миру», — добавил он.

Глава украинского МИДа посетил Китай 23 июля впервые с начала военных действий.

Накануне в Кремле заявили, что Россия открыта к переговорам с Украиной, в том числе при президенте Владимире Зеленском, но «при определенных условиях». Там пояснили, что следует прояснить ряд вопросов: от легитимности Зеленского до указа о запрете на переговоры с Россией.

В июне Владимир Путин выдвинул условия для прекращения конфликта, среди которых вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от присоединения к НАТО. Зеленский назвал их ультиматумом.

На прошлой неделе украинский лидер в интервью Би-би-си не исключил дипломатическое урегулирование конфликта. «Это не значит, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», — заявил он, допустив, что «горячая фаза» может завершиться к концу года.