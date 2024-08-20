 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Назвавший Шольца «колбасой» счел опасным немецкое «мышление бухгалтера»

Назвавший Шольца «колбасой» счел опасным для Киева «мышление бухгалтера» Берлина
Сюжет
Военная операция на Украине
Германия может сократить помощь Украине. Бывший посол Киева в Берлине, назвавший Шольца «обиженной ливерной колбасой», теперь предупредил об опасности такого «мышления бухгалтера» у ФРГ для Украины
Андрей Мельник
Андрей Мельник (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник на фоне сообщений о планах ФРГ сократить финансирование помощи Украине предупредил о катастрофических последствиях такого решения:

«Это действительно была плохая новость для Украины. Если это бухгалтерское мышление перевешивает стратегическую дальновидность в Министерстве финансов [Германии] и, вероятно, также в канцелярии [Олафа Шольца], это имеет разрушительные последствия для Украины», — сказал он телеканалу Welt.

Мельник выразил надежду, что в Берлине откажутся от данного решения и даже увеличат помощь Киеву.

Мельник был послом в Германии с 2014-го по 2022 год. Сейчас он занимает аналогичный пост в Бразилии.

Его уход был связан со скандалом: дипломат назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой» после того, как немецкий канцлер отказался ехать на Украину.

В Германии назвали сокращение помощи Украине «фатальным сигналом»
Политика
Кристиан Линднер

В августе газета FAZ со ссылкой на обращение министра финансов страны Кристиана Линднера главе оборонного ведомства Борису Писториусу и главе МИД ФРГ Анналене Бербок сообщила, что новые меры поддержки Киева Берлином могут приниматься только в том случае, если их финансирование будет обеспечено в бюджетных планах на этот и последующие годы. Далее следовало требование: «Пожалуйста, гарантируйте соблюдение ограничений». Таким образом, выделение средств из федерального бюджета на новые поставки оружия Украине не предусмотрены, однако это не касается ранее согласованных пакетов военной помощи, которые рассчитаны до 2028 года.

Против такого решения выступили некоторые депутаты бундестага. Например, глава комитета по международным отношениям Михаэль Рот назвал действия Линднера «фатальным сигналом» и отметил, что сейчас Украина «нуждается в полной поддержке своего самого важного военного союзника в Европе — Германии». Берлин — второй после Вашингтона донор Киева.

Россия выступает против западной поддержки Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что новая военная помощь не изменит ситуацию на поле боя, динамика там «абсолютно понятна», очередные военные транши приведут «к новым жертвам среди украинцев».

VK запустила аналог ушедшего из России сервиса Miro

Алаудинов призвал «не делать из восемнадцатилетних срочников детей»

Путин облегчил переезд иностранцев, «разделяющих российские ценности»

Умер напарник Познера по телемостам СССР — США Фил Донахью

Таяние вечной мерзлоты привело к появлению «гигантской ртутной бомбы»

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Алиев за рулем Maybach прокатил Путина по Баку. Видео

Цены на мини-квартиры вырастут из-за запрета на их строительство в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Германия военная помощь Олаф Шольц
Материалы по теме
Почему немецкая военная помощь Украине оказалась под вопросом
Политика
В Германии назвали сокращение помощи Украине «фатальным сигналом»
Политика
Крупнейший оружейный концерн ФРГ подешевел из-за сокращения помощи ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 98,94 (+1,1) Инвестиции, 19 авг, 17:38 Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 89,54 (+0,64) Инвестиции, 19 авг, 17:38
В Чикаго протестующие прорвали ограждение периметра съезда демократовПолитика, 02:50
В Хмельницкой области прогремели взрывыПолитика, 02:40
Трамп пообещал сократить госдолг СШАПолитика, 02:15
Назвавший Шольца «колбасой» счел опасным немецкое «мышление бухгалтера»Политика, 01:55
Шебекино попало под обстрелПолитика, 01:42
Зеленский заявил «о миллионах и миллионах» уехавших с Украины гражданПолитика, 01:30
ВОЗ приняла временные рекомендации по борьбе со вспышкой оспы обезьянОбщество, 01:15
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Захарова ответила на слова журналиста из Италии о российской пропагандеПолитика, 01:05
Полиция задержала мигранта, подозреваемого в убийстве в Новой МосквеОбщество, 00:35
Верховный суд пересмотрел дело о компенсациях владельцу «Мишки Тедди»Экономика, 00:30
WSJ узнала о выезде подозреваемого во взрыве Nord Stream из ЕС на УкраинуПолитика, 00:26
«Зенит» потерял лучшего бомбардира и первые очки. Итоги тура РПЛСпорт, 00:01
Хранилища газа в Европе заполнены почти на 90%. Что это значитБизнес, 00:00
Бизнес ухудшил оценки условий кредитования до антирекорда с 2022 годаФинансы, 00:00