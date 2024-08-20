Назвавший Шольца «колбасой» счел опасным немецкое «мышление бухгалтера»

Германия может сократить помощь Украине. Бывший посол Киева в Берлине, назвавший Шольца «обиженной ливерной колбасой», теперь предупредил об опасности такого «мышления бухгалтера» у ФРГ для Украины

Андрей Мельник (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник на фоне сообщений о планах ФРГ сократить финансирование помощи Украине предупредил о катастрофических последствиях такого решения:

«Это действительно была плохая новость для Украины. Если это бухгалтерское мышление перевешивает стратегическую дальновидность в Министерстве финансов [Германии] и, вероятно, также в канцелярии [Олафа Шольца], это имеет разрушительные последствия для Украины», — сказал он телеканалу Welt.

Мельник выразил надежду, что в Берлине откажутся от данного решения и даже увеличат помощь Киеву.

Мельник был послом в Германии с 2014-го по 2022 год. Сейчас он занимает аналогичный пост в Бразилии. Его уход был связан со скандалом: дипломат назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой» после того, как немецкий канцлер отказался ехать на Украину.

В августе газета FAZ со ссылкой на обращение министра финансов страны Кристиана Линднера главе оборонного ведомства Борису Писториусу и главе МИД ФРГ Анналене Бербок сообщила, что новые меры поддержки Киева Берлином могут приниматься только в том случае, если их финансирование будет обеспечено в бюджетных планах на этот и последующие годы. Далее следовало требование: «Пожалуйста, гарантируйте соблюдение ограничений». Таким образом, выделение средств из федерального бюджета на новые поставки оружия Украине не предусмотрены, однако это не касается ранее согласованных пакетов военной помощи, которые рассчитаны до 2028 года.

Против такого решения выступили некоторые депутаты бундестага. Например, глава комитета по международным отношениям Михаэль Рот назвал действия Линднера «фатальным сигналом» и отметил, что сейчас Украина «нуждается в полной поддержке своего самого важного военного союзника в Европе — Германии». Берлин — второй после Вашингтона донор Киева.

Россия выступает против западной поддержки Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что новая военная помощь не изменит ситуацию на поле боя, динамика там «абсолютно понятна», очередные военные транши приведут «к новым жертвам среди украинцев».