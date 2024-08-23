Моди приехал на Украину для встречи с Зеленским
Премьер Индии Нарендра Моди прибыл с визитом в Киев, он встретится с Владимиром Зеленским, передает NDTV. Это его первая поездка на Украину.
В Киев Моди приехал сразу после двухдневной поездки в Польшу.
«Я с нетерпением жду возможности продолжить предыдущие беседы с президентом Зеленским об укреплении двустороннего сотрудничества и обменяться мнениями о мирном урегулировании продолжающегося конфликта на Украине. Я уверен, что этот визит послужит естественным продолжением обширных контактов с двумя странами и поможет создать основу для более крепких и динамичных отношений в предстоящие годы», — цитирует NDTV заявление индийского премьера.
В начале июля Моди приезжал в Россию и встречался с Владимиром Путиным.
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