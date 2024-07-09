О чем договорились Моди и Путин на первой за два года личной встрече У них возникли новые идеи относительно дипломатического урегулирования конфликта на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершил первый за пять лет визит в Россию. Он стал второй зарубежной поездкой политика после парламентских выборов. О чем договорились российский и индийский лидеры — в материале РБК

Владимир Путин и Нарендра Моди (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Как прошел визит Моди

Самолет индийского лидера приземлился в аэропорту Внуково-2 днем 8 июля, у трапа его встречал первый вице-премьер Денис Мантуров. «Мы с нетерпением ждем дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнерства между нашими странами, особенно в футуристических областях сотрудничества. Укрепление связей между нашими странами принесет большую пользу нашим народам», — такое приветствие было написано на странице Моди в Х и снабжено русским переводом.

Сначала премьер отправился в гостиницу «Карлтон» (по дороге его приветствовали соотечественники с флагами двух стран), а затем в «Ново-Огарево», на неформальные переговоры с президентом России в «домашней обстановке». В опубликованном пресс-службой Кремля ролике видно, что индийский лидер прибыл на встречу в российском лимузине Aurus. Вместе с Владимиром Путиным они прокатились на гольфкаре и прошлись по территории резиденции, а также заглянули в конюшню.

Путин поздравил Моди с переназначением на пост премьер-министра, назвав его «энергичным человеком», который «умеет добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа», в том числе экономических. «Но самое главное не это — самое главное, что 23 млн рождений в год. Даже для такой страны, как Индия, это все-таки много. Это самый большой показатель в мире. Это не просто цифры, это значит, люди планируют свою семью, свою жизнь, горизонт планирования расширяется. А это значит, что они чувствуют себя уверенно, чувствуют стабильность определенную, что очень важно», — отметил Путин. Моди в ответ выразил благодарность за возможность «побывать у друга дома» и пообещал «на третьем сроке... работать в три раза больше».

Уже во время официальных переговоров, прошедших на следующий день в Большом Кремлевском дворце, Моди поздравил Путина с «блестящей победой» на президентских выборах. Индийский премьер поблагодарил «дорогого друга» за гостеприимство и сообщил, что накануне они обменялись мнениями в том числе о конфликте на Украине. «Возьмем войну, какой-либо конфликт или террористические акты — любой верующий в человечество человек ощущает боль, когда умирают люди и особенно когда умирают ни в чем невинные дети, — заявил Моди. — В качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших будущих поколений мир обязателен. Поэтому мы считаем, что война не решение». Позднее в МИД Индии уточнили, что премьер-министр имел в виду том числе попадание ракеты по детской больнице «Охматдет» в Киеве.

Путин в ответ поблагодарил индийского премьера за усилия по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Российский лидер также отметил рост товарооборота между двумя странами на 66% в 2023 году и еще на 20% в первом квартале 2024-го.

Неформальные переговоры в «Ново-Огарево», по словам Моди, продлились около четырех-пяти часов, встреча в Кремле — около двух с половиной часов. Последняя прошла в узком составе. Как пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры «исчерпывающе прошли по всей повестке дня», поэтому расширенный формат не понадобился.

После переговоров индийскому лидеру вручили орден Святого апостола Андрея Первозванного за «выдающийся вклад в развитие особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и дружественных связей между народами двух стран». На второй день своего визита Моди также посетил павильон «Атом» на ВДНХ и встретился с представителями индийской диаспоры.

Моди не бывал в России с сентября 2019 года — тогда индийский премьер принял участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Нынешние переговоры стали первой очной встречей двух лидеров почти за два года: перед этим они встречались на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в 2022 году. В саммите ШОС, прошедшем под председательством Индии в 2023 году, Путин участвовал виртуально, а аналогичный форум в Астане в текущем году был вынужден пропустить уже Моди из-за сессии индийского парламента. В прошлогоднем саммите БРИКС, куда входят Россия и Индия, Путин также принимал участие виртуально. В этом году хозяйкой мероприятий объединения выступает Россия — саммит БРИКС, на котором, возможно, будет присутствовать Моди, должен пройти 22–24 октября в Казани.

Диалог на уровне глав государств между Москвой и Дели был фактически заморожен после 2021 года, сказал РБК кандидат исторических наук, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. «Его разморозка — свидетельство, что Индия придерживается своей линии на стратегическую автономию и что западные партнеры Дели куда спокойнее, чем прежде, относятся к идее возобновления диалога с Россией», — отметил он. Куприянов предположил, что поддержание российско-индийских отношений на уровне особо привилегированного стратегического партнерства навряд ли повлияет на отношения между Индией и США, но определенную озабоченность Вашингтон все же может выразить.

Визит в Россию стал второй зарубежной поездкой Моди после того, как его партия «Бхаратия джаната» (БДП) одержала победу на парламентских выборах, хотя и не с тем результатом, на который рассчитывала, а сам он был переназначен на пост премьер-министра (это его третий срок подряд). Из России Моди направится в Австрию.

О чем договорились лидеры двух стран

Главным итоговым документом стало совместное заявление Путина и Моди; в нем 81 пункт. Партнеры высоко оценили текущий уровень сотрудничества и его устойчивость в «нынешней сложной и неопределенной геополитической ситуации». И установили новую цель — нарастить взаимный товарооборот до $100 млрд к 2030 году; профильным ведомствам поручено ускорить подготовку подписания соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией.

На повестке переговоров также было улучшение транспортной связи между двумя странами, наращивание сотрудничества в транспортном машиностроении, металлургии и химической промышленности, привлечение российских компаний к программам «Делай в Индии» и «Самодостаточная Индия», в том числе за счет запуска их производств в специально созданных промышленных зонах, а индийского бизнеса — к инвестиционным проектам в России.

По оценке Куприянова, на пути развития двустороннего экономического сотрудничества по-прежнему немало препятствий: прежде всего это боязнь вторичных санкций и непонимание российским и индийским бизнесом специфики работы на рынках друг друга. «Шаги тоже достаточно очевидные: разработать стабильно работающий механизм обхода санкций, снять барьеры, препятствующие прохождению платежей, должным образом информировать бизнес о реалиях российского и индийского рынков», — перечислил эксперт.

Путин и Моди договорились принять дополнительные меры для развития совместного производства в Индии запасных частей, компонентов, агрегатов и другой продукции, которая используется для обслуживания техники и вооружений российского производства. Отмечается, что это делается как для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Индии, так и для экспорта в третьи страны, «дружественные для обоих государств».

В Индии уже действует совместное предприятие Indo-Russia Rifles Private Limited (IRRPL), занимающееся изготовлением автоматов Калашникова АК-203. Кроме того, российское «НПО машиностроения» с Министерством обороны Индии разработало сверхзвуковую крылатую ракету PJ-10 «БраМос» в рамках совместного предприятия BrahMos Aerospace, созданного в 1998 году.

Практически 60% техники и вооружений индийской армии — российского производства, однако в последние месяцы Индия столкнулась с задержками при поставках запчастей, в том числе к истребителям Су-30. Как заявили в МИД Индии, премьер-министр поднял эту проблему на переговорах. «Обе стороны были в целом согласны с тем, что это (поставки деталей. — РБК) можно ускорить, в том числе путем создания совместных предприятий в Индии для [производства] некоторых из этих запасных частей», — сказал журналистам первый заместитель министра иностранных дел Индии Винай Кватра.

Наконец, согласно совместному заявлению, Путин и Моди согласились с «настоятельной необходимостью» мирного урегулирования конфликта на Украине с участием обеих сторон и «с удовлетворением отметили соответствующие предложения по посредничеству и «добрые услуги», направленные на мирное разрешение конфликта в соответствии с международным правом и на основе Устава ООН». В Кремле уточнили, что у лидеров возникли новые идеи относительно дипломатического урегулирования, но какие именно — не сказали. В МИД Индии также не привели никаких деталей, лишь вновь процитировали слова Моди, что «война не решение».

Как отмечает Куприянов, украинское направление было далеко не первостепенной задачей визита Моди, однако не стоит недооценивать стремление Дели к урегулированию конфликта. «Если Индии удастся принять участие в налаживании мирного процесса, это будет способствовать укреплению ее позиций на международной арене; если же усилия Моди пропадут втуне, то Индия ничего особо не потеряет, так как не берет на себя никаких обязательств, связанных с заключением мира», — пояснил он.

После переговоров МИД Индии сообщил, что на них был поднят вопрос индийских граждан, «которые были введены в заблуждение при поступлении на службу» в Вооруженные силы России. «Российская сторона пообещала досрочно уволить всех граждан Индии, проходящих службу в российской армии», — сообщил Кватра. Он уточнил, что всего службу в ней проходили от 35 до 50 граждан Индии, из них десять уже вернулись домой. «Оба правительства проработают этот вопрос и изучат, как именно и насколько быстро мы сможем вернуть их обратно в страну», — отметил дипломат. Индийский телеканал NDTV сообщал о гибели по крайней мере двух граждан Индии в зоне боевых действий.

Помимо совместного заявления по итогам саммита было подписано еще девять документов:

Программа российско-индийского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке Российской Федерации на 2024–2029 годы;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством окружающей среды Индии и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;

Меморандум между Национальным агентством по геодезии и картографии Индии и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии России;

Меморандум между Национальным центром полярных исследований и океанологии Министерства землеведения Индии и Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом России;

Меморандум между индийским телевещателем Prasar Bharati и АНО «ТВ-Новости» (телеканал Russia Today);

Меморандум о взаимопонимании между Индийской комиссией фармакопеи, Министерством здравоохранения и социального обеспечения Индии и ФГБУ «Научный центр экспертизы лекарственных средств» Минздрава России;

Соглашение о сотрудничестве между Индийским международным арбитражным центром и Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Российской Федерации;

Рамочное соглашение о содействии совместным инвестициям между Invest India и РФПИ;

Меморандум о взаимопонимании между Советом по содействию торговле Индии и Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».

Агентство Bloomberg сообщило накануне, что по итогам переговоров Россия и Индия могут заключить долгосрочный договор о поставках урана для АЭС «Куданкулам». Кватра подтвердил, что стороны действительно обсуждали этот вопрос, речь, в частности, шла о поставках на энергоблоки 3, 4, 5, 6, но соглашение, видимо, так и не было достигнуто. «Мы надеемся быстро решить вопрос с поставками топлива», — заявил дипломат.

На встрече с соотечественниками Моди сообщил о планах открыть в России два новых консульства — в Екатеринбурге и Казани. Сейчас в России работает три индийских дипломатических представительства — посольство в Москве, а также консульства в Санкт-Петербурге и Владивостоке. По словам индийского премьер-министра, открытие новых консульств упростит путешествия и бизнес-сотрудничество.