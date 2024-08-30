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Военная операция на Украине ,  
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Зеленского раскритиковали за продвижение российских войск в Донбассе

Сюжет
Военная операция на Украине
Позиции Украины ослаблены передислокацией опытных бойцов в Курскую область, считают критики Зеленского, российские войска продолжают продвигаться к Покровску. Украинский президент признавал «чрезвычайно сложную» ситуацию
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский подвергся критике со стороны военных, законодателей и экспертов из-за быстрого продвижения российской армии в Донбассе на фоне продолжающейся атаки ВСУ в Курской области, сообщает Financial Times (FT).

Российские силы продвигаются в направлении Покровска, крупного железнодорожного узла в 66 км к северо-западу от Донецка, на этой неделе Минобороны страны сообщило о занятии нескольких расположенных неподалеку населенных пунктов. Украинские войска были вынуждены отступить с подготовленных оборонительных рубежей. Критики Зеленского считают, что позиции Украины были ослаблены передислокацией тысяч опытных бойцов для операции в Курской области.

Потеря города поставит под угрозу логистику во всем регионе для ВСУ, считают в украинской аналитической группе Frontelligence Insight.

Сырский сообщил, что Россия не отвела силы от Покровска вопреки плану ВСУ
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Аналитик киевской группы Information Resistance Александр Коваленко назвал ситуацию на восточной окраине Покровска «полным провалом обороны», заявив, что ответственность за это несут не украинские солдаты, а те, кто «принимает за них решения», пишет FT. Один из бойцов 93-й механизированной бригады допустил, что «Покровск падет гораздо быстрее, чем Бахмут» (другое название города — Артемовск, Россия контролирует его с мая 2023 года).

На этой неделе украинские силы отступили из Новгородовки, города в 8 км от Покровска. В киевском Центре оборонных стратегий считают, что вывод войск свидетельствует о нехватке у Украины оборонительных ресурсов. Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, объясняет это тем, что ВСУ «отвлеклись» на Курскую область: «Украина направила резервы в Курск, оставив меньше возможностей, чтобы заполнить пробелы в других местах. Некоторые из более опытных бригад были заменены более новыми, менее опытными подразделениями». Помимо этого украинские военные под Покровском говорят о нехватке снарядов.

Зеленский в ходе пресс-конференции 27 августа охарактеризовал ситуацию на покровском направлении как «чрезвычайно сложную». Главком ВСУ Александр Сырский также признавал, что российские войска усилили давление на Покровск.

Президент России Владимир Путин говорил, что Украина при атаке на Курскую область ставила для себя несколько целей, в том числе остановку российского наступления в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в 1,5 раза.

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Владимир Зеленский Донбасс Покровск Украина ВСУ Курская область
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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