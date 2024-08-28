Минобороны отчиталось о взятии под контроль Камышевки в ДНР

В ведомстве заявили, что военные «продолжают продвижение в глубину обороны противника». Камышевка расположена приблизительно в 10 км от села Желанное, о взятии которого Минобороны объявило 21 августа

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Российские войска взяли под контроль населенный пункт Камышевка в ДНР, заявило Минобороны.

Поселок взяли подразделения группировки «Центр», военные «продолжают продвижение в глубину обороны противника», говорится в сообщении.

Камышевка входит в Селидовский городской совет. Она расположена приблизительно в 10 км от села Желанное в Ясиноватском районе, о взятии которого Минобороны объявило 21 августа, и в 22,5 км от города Селидово в Покровском районе.

Селидово находится в 20 км от Покровска (Красноармейск). В августе 2024 года к окраинам города вышли российские войска, там объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. «РИА Новости» со ссылкой на источник 28 августа сообщило, что в Селидово, подконтрольном Украине, начали эвакуацию.

Главком ВСУ Александр Сырский накануне заявил, что Россия только усилила давление на Покровск — важнейший узел снабжения ВСУ в Донбассе, несмотря на наступление ВСУ на Курскую область.