Мятежники в Габоне назначили командующего гвардией временным президентом

Военные захватили президента Габона, поместив его под домашний арест, в ночь на 30 августа. Новым временным главой государства был назначен командующий Республиканской гвардией Брис Олиги Нгему

Сторонники мятежа на улицах Либревиля (Фото: Scott Ngokila / Reuters)

Военные, захватившие власть в Габоне, назначили главой государства на переходный период командующего Республиканской гвардией генерала Бриса Олиги Нгему, сообщает Le Monde со ссылкой на заявление мятежников, с которым они выступили по габонскому телевидению.

По данным газеты, Олиги Нгему был единогласно назначен «председателем Комитета по переходу и восстановлению институтов (CTRI)». После назначения генерал приказал восстановить вещание международных радио- и телевизионных каналов, а также призвал к сохранению порядка в стране.

В ночь на 30 августа в Габоне произошел государственный переворот. Это случилось сразу после объявления итогов президентских выборов, которые прошли 26 августа (одновременно состоялись парламентские и местные выборы). На них с результатом в 64,26% был переизбран Али Бонго Ондимба. Его главный соперник, профессор экономики Альберт Ондо Осса, набрал, по официальным данным, 30,77%.

Семья президента правит страной уже 56 лет — предыдущим главой государства с 1967 года был его отец Омар Бонго. У Али Бонго Ондимбы два сына и дочь.



Президентские выборы прошли при отсутствии международных наблюдателей, комендантском часе на территории всего государства и приостановке доступа к интернету. Некоторые избирательные участки открылись с сильным опозданием. Доступ к интернету восстановили 30 августа, после объявления об отмене результатов голосования.

После объявления результатов военные захватили 64-летнего президента и поместили под домашний арест. Также было объявлено об отмене результатов выборов и роспуске государственных институтов, а сын Ондимбы был обвинен в государственной измене.

Африканский союз осудил переворот в Габоне, а сам президент Ондимба записал обращение из своей резиденции, в котором призвал своих друзей «поднять шум» из-за захвата власти военными. «Я, Али Бонго Ондимба, президент Габона, и я хочу отправить послание всем друзьям, которые у нас есть по всему миру, чтобы попросить их поднять шумиху из-за людей, которые арестовали меня и мою семью», — сказал Ондимба.

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Габон — государство в Центральной Африке, с запада омывается Гвинейским заливом. Страна является бывшей колонией Франции с населением около 2,2 млн человек. Около трети населения живет за чертой бедности, несмотря на богатые запасы нефти.



Этот военный переворот стал восьмым в Западной и Центральный Африке за последние три года. Прежде военные пришли к власти в Нигере, Мали, Гвинее, Буркина-Фасо и Чаде.