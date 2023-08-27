В Габоне отключили интернет на фоне задержки начала выборов
Власти Габона отключили интернет и ввели комендантский час во время выборов в стране. Сами выборы, как передает агентство Reuters, начались с задержкой.
В Габоне президентские, парламентские и муниципальные выборы впервые проходят в один день. На как минимум пяти избирательных участках образовались очереди, избиратели часами ждали начала голосования. При этом голосование должно было начаться в 7 утра по Гринвичу.
Отключение интернета и комендантский час произошли на фоне возможных протестов оппозиции против реформы избирательной системы. Оппозиция считает, что реформа поможет действующему президенту Али Бонго переизбираться на третий срок. Против него выступали 18 оппонентов, шестеро из которых поддержали единого кандидата в попытке сузить гонку.
Накануне выборы прошли в другой африканской стороне — Зимбабве. На них 52% получил действующий президент Эммерсон Мнангагва. Мнангагва возглавляет правящую партию «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт». Его главный конкурент, лидер оппозиционной партии «Гражданская коалиция за перемены» Нельсон Чамиса получил 44% голосов.