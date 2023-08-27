branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 102,26 (-0,21) Инвестиции, 25 авг, 17:06 Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 94,71 (+0,31) Инвестиции, 25 авг, 17:06
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Румынии превысило 50 человек Общество, 04:38
В Британии предложили обязательный пожизненный срок для «ужасных» убийц Общество, 04:19
В Габоне отключили интернет на фоне задержки начала выборов Политика, 03:25
Politico узнала о рекордных пожертвованиях Трампу после его фото в тюрьме Политика, 03:18
Сильный туман в Москве привел к задержке и отмене свыше десятка рейсов Общество, 03:14
Получивший от Путина вертолет президент Зимбабве избрался на второй срок Политика, 02:29
Римский Колизей очистят от крыс Общество, 02:17
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
NYT узнала о планах частных инвесторов построить новый город в Калифорнии Технологии и медиа, 01:24
Усик нокаутировал Дюбуа и защитил титул чемпиона мира Спорт, 01:17
БПЛА MQ-9 коалиции США опасно сблизился с российским Су-35 в Сирии Политика, 01:16
Во Флориде трех человек застрелили на почве расовой ненависти Общество, 00:51
В Тегеране заявили об интересе европейских стран к иранским беспилотникам Политика, 00:27
На АЗС под Бухарестом произошло три взрыва Общество, 00:21
Оставить в «сохраненных»: десять мест для красивого отдыха в России РБК Стиль и МТС Travel, 00:10
Политика ,  
0 

В Габоне отключили интернет на фоне задержки начала выборов

Власти Габона отключили интернет и ввели комендантский час на фоне выборов в стране

Власти Габона отключили интернет и ввели комендантский час во время выборов в стране. Сами выборы, как передает агентство Reuters, начались с задержкой.

В Габоне президентские, парламентские и муниципальные выборы впервые проходят в один день. На как минимум пяти избирательных участках образовались очереди, избиратели часами ждали начала голосования. При этом голосование должно было начаться в 7 утра по Гринвичу.

Отключение интернета и комендантский час произошли на фоне возможных протестов оппозиции против реформы избирательной системы. Оппозиция считает, что реформа поможет действующему президенту Али Бонго переизбираться на третий срок. Против него выступали 18 оппонентов, шестеро из которых поддержали единого кандидата в попытке сузить гонку.

Накануне выборы прошли в другой африканской стороне — Зимбабве. На них 52% получил действующий президент Эммерсон Мнангагва. Мнангагва возглавляет правящую партию «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт». Его главный конкурент, лидер оппозиционной партии «Гражданская коалиция за перемены» Нельсон Чамиса получил 44% голосов.

Теги
Габон выборы президента Интернет комендантский час
Материалы по теме
Получивший от Путина вертолет президент Зимбабве избрался на второй срок
Политика
В Эквадоре пройдет второй тур выборов президента
Политика
Сын экс-главы Гватемалы Аревало победил на выборах президента страны
Политика