Военные Габона объявили об отмене итогов президентских выборов

Семья президента Габона правит страной почти 60 лет, он переизбрался на третий срок в условиях отключения интернета и отсутствии наблюдателей. Военные после публикации результатов закрыли границы и распустили институты власти

Фото: Gerauds Wilfried Obangome / Reuters

Военные Габона по телевидению объявили об отмене результатов выборов президента и роспуске государственных институтов, передает AFP. Al Jazeera пишет о закрытии государственных границ.

Выступавшие по телевидению военные заявили, что «покончат с действующим режимом».

В столице Габона, Либревиле, слышна стрельба, сообщают журналисты AFP.

Ранее 64-летний президент Али Бонго Ондимба, занимающий пост c 2009 года, набрал на выборах 64,27% голосов, тем самым переизбравшись на третий срок. Его главный соперник, профессор экономики Альберт Ондо Осса, набрал, по официальным данным, 30,77%. Оппозиция обвинила президента в нарушениях на выборах, ее лидер объявил о своей победе.

Семья президента правит страной уже 56 лет — предыдущим главой государства с 1967 года был его отец, Омар Бонго. Около трети населения Габона живет за чертой бедности, следует из данных Всемирного банка, несмотря на богатые запасы нефти в стране. Голосование прошло при отсутствии международных наблюдателей, комендантском часе на территории всего государства, и приостановке доступа к интернету. Некоторые избирательные участки открылись с сильным опозданием.

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