Президент Габона призвал друзей «поднять шум» после военного переворота

Военные захватили президента Габона, поместив его под домашний арест, в ночь на 30 августа. Глава государства записал обращение из своей резиденции, в которой призвал всех своих друзей «поднять шумиху» из-за переворота

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Помещенный под домашний арест президент Габона Али Бонго Ондимба обратился к «друзьям по всему миру» и призвал их «поднять шумиху» после заявления военных о захвате власти.

«Я, Али Бонго Ондимба, президент Габона, и я хочу отправить послание всем друзьям, которые у нас есть по всему миру, чтобы попросить их поднять шумиху из-за людей, которые арестовали меня и мою семью», — сказал Ондимба в видеообращении.

Ондимба также подтвердил, что находится в своей резиденции и «не понимает, что происходит». Он добавил, что не знает, где в настоящее время находятся его жена и сын. «Поднимите шум, умоляю вас», — заключил глава государства.

Переворот в Габоне произошел в ночь на 30 августа. Военные захватили 64-летнего президента, объявили об отмене результатов выборов президента и роспуске государственных институтов, а его сына обвинили в государственной измене. Как отмечало Associated Press, по различным обвинениям арестованы и другие члены правительства.

France 24 сообщает, что главу президентской гвардии генерала Бриса Олигуи Нгема на кадрах по местному телевидению торжественно провожали военнослужащие под выкрики «президент Олигуи».

Перевороту предшествовали президентские выборы, на которых Ондимба, занимающий пост c 2009 года, набрал 64,27% голосов, тем самым переизбравшись на третий срок. Его главный соперник, профессор экономики Альберт Ондо Осса, набрал, по официальным данным, 30,77%.

Семья президента правит страной уже 56 лет — предыдущим главой государства с 1967 года был его отец, Омар Бонго. У Али Бонго Ондимбы два сына и дочь.



Президентские выборы в стране прошли при отсутствии международных наблюдателей, комендантском часе на территории всего государства и приостановке доступа к интернету. Некоторые избирательные участки открылись с сильным опозданием. Доступ к интернету восстановили 30 августа, после объявления об отмене результатов голосования.

Габон — государство в Центральной Африке, с запада омывается Гвинейским заливом. Страна является бывшей колонией Франции с населением около 2,2 млн человек. Около трети населения страны живет за чертой бедности, следует из данных Всемирного банка, несмотря на богатые запасы нефти.

В случае успеха этот военный переворот станет восьмым в Западной и Центральный Африке за последние три года. Прежде военные пришли к власти в Нигере, Мали, Гвинее, Буркина-Фасо и Чаде.