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Президент Габона призвал друзей «поднять шум» после военного переворота

Президент Габона Ондимба призвал друзей «поднять шумиху» после военного переворота
Военные захватили президента Габона, поместив его под домашний арест, в ночь на 30 августа. Глава государства записал обращение из своей резиденции, в которой призвал всех своих друзей «поднять шумиху» из-за переворота

Президент Габона призвал друзей «поднять шум» после военного переворота
Video

Помещенный под домашний арест президент Габона Али Бонго Ондимба обратился к «друзьям по всему миру» и призвал их «поднять шумиху» после заявления военных о захвате власти.

«Я, Али Бонго Ондимба, президент Габона, и я хочу отправить послание всем друзьям, которые у нас есть по всему миру, чтобы попросить их поднять шумиху из-за людей, которые арестовали меня и мою семью», — сказал Ондимба в видеообращении.

Ондимба также подтвердил, что находится в своей резиденции и «не понимает, что происходит». Он добавил, что не знает, где в настоящее время находятся его жена и сын. «Поднимите шум, умоляю вас», — заключил глава государства.

Переворот в Габоне произошел в ночь на 30 августа. Военные захватили 64-летнего президента, объявили об отмене результатов выборов президента и роспуске государственных институтов, а его сына обвинили в государственной измене. Как отмечало Associated Press, по различным обвинениям арестованы и другие члены правительства.

France 24 сообщает, что главу президентской гвардии генерала Бриса Олигуи Нгема на кадрах по местному телевидению торжественно провожали военнослужащие под выкрики «президент Олигуи».

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Перевороту предшествовали президентские выборы, на которых Ондимба, занимающий пост c 2009 года, набрал 64,27% голосов, тем самым переизбравшись на третий срок. Его главный соперник, профессор экономики Альберт Ондо Осса, набрал, по официальным данным, 30,77%.

Семья президента правит страной уже 56 лет — предыдущим главой государства с 1967 года был его отец, Омар Бонго. У Али Бонго Ондимбы два сына и дочь.

Президентские выборы в стране прошли при отсутствии международных наблюдателей, комендантском часе на территории всего государства и приостановке доступа к интернету. Некоторые избирательные участки открылись с сильным опозданием. Доступ к интернету восстановили 30 августа, после объявления об отмене результатов голосования.

Габон — государство в Центральной Африке, с запада омывается Гвинейским заливом. Страна является бывшей колонией Франции с населением около 2,2 млн человек. Около трети населения страны живет за чертой бедности, следует из данных Всемирного банка, несмотря на богатые запасы нефти.

В случае успеха этот военный переворот станет восьмым в Западной и Центральный Африке за последние три года. Прежде военные пришли к власти в Нигере, Мали, Гвинее, Буркина-Фасо и Чаде.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Габон военный переворот президент Африка домашний арест Али Бонго Ондимба