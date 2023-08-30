Брянский губернатор Богомаз: сбит седьмой дрон, разрушений и пострадавших нет

Брянский губернатор сообщил о седьмом сбитом за день дроне

Россия подверглась самой крупной атаке БПЛА с начала конфликта на Украине. В Брянской области к полудню сбили семь дронов, в результате атаки последнего никто не пострадал, разрушений нет. Ночью была атакована и территория Украины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские расчеты ПВО сбили еще один беспилотник самолетного типа, сообщил в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», — написал он.

В ночь на 30 августа четыре дрона сбили четыре беспилотника, еще два устройства затем пытались атаковать телебашню, начавшийся пожар потушен. При уничтожении одного из дронов пострадало здание местного управления Следственного комитета — там выбило стекла.

Власти регионов России регулярно сообщают об атаках БПЛА после начала военной операции на Украине. В ночь на 30 августа об ударах дронов заявили в семи регионах страны: в Севастополе, Пскове, Московской, Калужской, Рязанской, Брянской и Орловской областях. Это крупнейшая атака беспилотников на российскую территорию с начала конфликта.

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Киев в начале августа предупредил, что число атак на цели в России станет больше. Москва расценивает налеты дронов как террористические акции.

Атаке в эту ночь подверглась и территория Украины. В Киеве погибли два человека, власти столицы назвали произошедшее самым мощным ударом с весны. Взрывы также раздавались в Черкасской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской областях, а также в Одессе.