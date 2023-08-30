Брянский губернатор сообщил об атаке дронов на телебашню

В ночь на 30 августа в Брянской области сбили шесть беспилотников, два последних пытались атаковать башню. Никто не пострадал, разрушений нет, отчитался губернатор. Об атаках дронов сообщили еще в шести регионах России

Два украинских беспилотника попытались атаковать телебашню, никто не пострадал, разрушений нет, сообщил брянский губернатор Александр Богомаз.

«Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

Богомаз не уточнил, телебашня какого города региона подверглась атаке. В Брянске телевизионная башня (Брянский радиотелецентр РТРС) находится в Советском районе на юго-западе города.

В этом же районе ранее этой ночью военные сбили еще четыре беспилотника. В результате падения одного из них были частично повреждены крыша и окна административного здания, начался пожар.

О попытках БПЛА атаковать объекты в ночь на 30 августа сообщили власти семи регионов России: Брянска, Севастополя, Пскова, а также Калужской, Рязанской, Орловской и Московской областей. Другая крупная атака произошла в ночь на 25 августа, тогда российские военные сбили над Крымом девять беспилотников, еще 33 были подавлены силами радиоэлектронной борьбы.

Регулярные сообщения об атаках украинских дронов стали появляться после начала Россией военной операции на Украине, а в начале августа Киев пообещал увеличить число запускаемых устройств. Москва утверждает, что атаки дронов носят террористический характер.