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Над Брянском сбили четвертый беспилотник за день

Губернатор Богомаз: над Брянском сбили беспилотник, загорелось административное здание

Российские расчеты ПВО сбили украинский дрон самолетного типа над советским районом Брянска, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Имеется возгорание. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

Ночью в Брянске прогремел взрыв около 1:00 мск, губернатор сообщал о трех сбитых беспилотниках. По его данным, никто не пострадал.

Материал дополняется.

Теги
Брянск Александр Богомаз дроны беспилотники