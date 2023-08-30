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Над Брянском сбили четвертый беспилотник за день
Губернатор Богомаз: над Брянском сбили беспилотник, загорелось административное здание
Российские расчеты ПВО сбили украинский дрон самолетного типа над советским районом Брянска, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«Пострадавших нет. В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Имеется возгорание. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.
Ночью в Брянске прогремел взрыв около 1:00 мск, губернатор сообщал о трех сбитых беспилотниках. По его данным, никто не пострадал.
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