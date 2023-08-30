Балицкий отверг сообщения о прорыве ВСУ первой линии обороны

Российские военные не потеряли Работино, они «достаточно плотно» закрепились на юге села, рассказал Балицкий. Он также не согласился с выводами США о взломе ВСУ первой линии обороны России

Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Украинская армия не прорвала первую линию обороны российских войск и не взяла село Работино, заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя публикации в зарубежных СМИ в эфире телеканала «Россия 24».

«Не взломана первая линия, и тот кто понимает, кто находится на позициях или хотя бы рядом с ними, понимает, что первая линия не пройдена. Они подошли только к первой линии, это самый главный рубеж нашей обороны, основной. <...> Больше того, они Работино не взяли, наши ребята <...> достаточно плотно закрепились на юге Работина», — сказал Балицкий (цитата по ТАСС).

В конце прошлой недели телеканал CNN сообщил об увеличении признаков того, что украинские войска преодолели первую линию обороны, а затем подтвердил генерал Марк Милли, глава объединенного комитета начальников штабов США. «Они пересекли главную первую линию обороны. Эта оборонительная линия, на подготовку которой русские потратили много месяцев», — сказал он в интервью иорданскому Al-Mamlaka TV.

О взятии Работино 28 августа заявило Минобороны Украины. Минобороны России в тот день отчиталось об отражении семи атак близ Работино и Вербового.

Село Работино расположено в Пологовском районе Запорожской области, к югу от города Орехов и к северо-востоку от города Токмак.

Ранее Балицкий сообщал о полном разрушении этого села. «Работина, в принципе, не существует. Это только нанесенный на карту населенный пункт, а в природе больше такого населенного пункта нет», — рассказывал он. В селе остались только остовы домов и разрушенные конструкции.

Президент Владимир Путин настаивает, что наступление Украины провалилось. Киев признавал, что ситуация «очень сложная». «По нескольким направлениям мы идем вперед, нам очень сложно. Плотное минирование, тысячи мин. Самое главное — тенденция. Тенденция, которую докладывают мне военные ежедневно, такова: мы идем постоянно и постоянно двигаемся вперед», — говорил украинский президент Владимир Зеленский.