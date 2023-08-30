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Балицкий отверг сообщения о прорыве ВСУ первой линии обороны

Балицкий отверг данные о прорыве Украиной первой линии обороны и потерю Работино
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские военные не потеряли Работино, они «достаточно плотно» закрепились на юге села, рассказал Балицкий. Он также не согласился с выводами США о взломе ВСУ первой линии обороны России
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Украинская армия не прорвала первую линию обороны российских войск и не взяла село Работино, заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя публикации в зарубежных СМИ в эфире телеканала «Россия 24».

«Не взломана первая линия, и тот кто понимает, кто находится на позициях или хотя бы рядом с ними, понимает, что первая линия не пройдена. Они подошли только к первой линии, это самый главный рубеж нашей обороны, основной. <...> Больше того, они Работино не взяли, наши ребята <...> достаточно плотно закрепились на юге Работина», — сказал Балицкий (цитата по ТАСС).

В конце прошлой недели телеканал CNN сообщил об увеличении признаков того, что украинские войска преодолели первую линию обороны, а затем подтвердил генерал Марк Милли, глава объединенного комитета начальников штабов США. «Они пересекли главную первую линию обороны. Эта оборонительная линия, на подготовку которой русские потратили много месяцев», — сказал он в интервью иорданскому Al-Mamlaka TV.

О взятии Работино 28 августа заявило Минобороны Украины. Минобороны России в тот день отчиталось об отражении семи атак близ Работино и Вербового.

Село Работино расположено в Пологовском районе Запорожской области, к югу от города Орехов и к северо-востоку от города Токмак.

Ранее Балицкий сообщал о полном разрушении этого села. «Работина, в принципе, не существует. Это только нанесенный на карту населенный пункт, а в природе больше такого населенного пункта нет», — рассказывал он. В селе остались только остовы домов и разрушенные конструкции.

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Президент Владимир Путин настаивает, что наступление Украины провалилось. Киев признавал, что ситуация «очень сложная». «По нескольким направлениям мы идем вперед, нам очень сложно. Плотное минирование, тысячи мин. Самое главное — тенденция. Тенденция, которую докладывают мне военные ежедневно, такова: мы идем постоянно и постоянно двигаемся вперед», — говорил украинский президент Владимир Зеленский.

Балицкий отверг сообщения о прорыве ВСУ первой линии обороны
Балицкий отверг сообщения о прорыве ВСУ первой линии обороны

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Запорожская область Евгений Балицкий прорыв Работино
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