Минобороны сообщило о «групповом ударе» по складу авиаприпасов ВСУ

Российские войска отразили атаки на нескольких направлениях, а также ударили по складу авиационного вооружения ВСУ, заявило министерство. По его данным, за полтора года уничтожены 466 самолетов и 247 вертолетов Украины

Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Военно-морской флот нанес групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу авиационного вооружения и снарядов армии Украины, сообщило российское Минобороны.

«Цель удара достигнута. Объект поражен», — заявили в министерстве, не пояснив, в каком регионе находился склад.

Ведомство отчиталось об отражении семи атак близ населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области; погибли до 160 украинских военных, уничтожены две артиллерийские системы M777, самоходная артиллерийская установка AS90 Brave Heart и орудие FH-70.

В Донбассе отражены две атаки украинской армии неподалеку от Клещеевки и Красногоровки, погибли свыше 185 украинских военных, уничтожены самоходная артиллерийская установка Krab и боевая машина РСЗО «Град», утверждает Минобороны. Там объявили об отражении по две атаки на лиманском, южно-донецком и купянском направлениях.

Полномасштабные бои на Украине продолжаются больше полутора лет. Минобороны за это время отчиталось об уничтожении 466 украинских самолетов, 247 вертолетов, 11,5 тыс. танков и иных бронемашин, 6 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 6,1 тыс. беспилотников, 433 зенитных комплексов и 12,4 тыс. «специальной военной автомобильной техники».