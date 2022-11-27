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Военная операция на Украине ,  
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Псковский губернатор заявил о попытках БПЛА НАТО нарушить границу

Губернатор Псковской области рассказал о попытках беспилотников НАТО нарушить госграницу

Беспилотники стран НАТО пытались пересечь государственную границу с Россией в Псковской области. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.

«Мы никогда не говорили широко об этом, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами (стран НАТО. — РБК). Все это «мирное взаимодействие» цвело еще до начала специальной военной операции, и понятно, что сейчас все еще более обострилось», — сказал Ведерников.

Также губернатор сообщил о «пустых заявлениях о территориальных претензиях Латвии и Эстонии», а также «массовую и целенаправленную» выдачу паспортов ЕС жителям приграничных районов Псковской области.

На западе Псковская область граничит с Латвией и Эстонией. В начале октября, когда в России действовала частичная мобилизация, Ведерников сообщил о «большом наплыве людей на границы». Среди тех, кто выезжает, много граждан Украины, а также россияне призывного возраста. Тогда на границе развернули мобильные призывные пункты.

Теги
Псковская область НАТО Латвия Эстония Михаил Ведерников
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