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В Псковской области создали отряд содействия обороне

Псковский губернатор Ведерников подписал распоряжение о создании отряда содействия обороне

В Псковской области создали отряд содействия обороне и безопасности. Об этом в своем видеообращении сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Организация будет работать в сферах обороны, общественной безопасности, гражданской обороны, защиты населения в чрезвычайной ситуации. Эта структура будет объединять муниципальные команды неравнодушных людей, о которых мы говорили после атаки беспилотников в конце мая», — сообщил он.

По словам Ведерникова, «в каждом районе и городе» будет сформирована своя команда, для которой будет разработан свой учебный план. Сейчас начинается «отбор первичного актива».

В конце мая в Псковской области произошла атака беспилотников. В Новельском районе 27 мая произошел взрыв, было повреждено административное здание нефтепровода недалеко от деревни Литвиново. Пострадавших не было.

После начала военной операции на Украине народные дружины создали в Белгородской и Курской областях, а в Орловской действуют отряды территориальной обороны.

Теги
Псковская область отряд Безопасность оборона Михаил Ведерников
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В Псковской области взрыв повредил здание нефтепровода
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