Росгвардия учредила медаль «Участнику специальной военной операции»

Фото: Росгвардия

Федеральная служба войск Национальной гвардии России учредила новую памятную медаль «Участнику специальной военной операции». Приказ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

«Учредить согласованный с председателем Геральдического совета при президенте РФ — государственным герольдмейстером официальный геральдический знак — памятную медаль Федеральной службы войск национальной гвардии РФ «Участнику специальной военной операции», — говорится в документе.

Приказ подписал директор службы генерал армии Виктор Золотов.

Награждать памятной медалью будут военнослужащих Росгвардии, гражданским служащим и работникам Росгвардии, которые принимали участие в СВО «за добросовестную военную службу».

Кроме того, ею смогут отмечать лиц, «отличившихся в оказании содействия» Росгвардии в выполнении возложенных на нее задач в СВО.

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