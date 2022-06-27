Росгвардия учредила медаль «Участнику специальной военной операции»
Федеральная служба войск Национальной гвардии России учредила новую памятную медаль «Участнику специальной военной операции». Приказ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.
«Учредить согласованный с председателем Геральдического совета при президенте РФ — государственным герольдмейстером официальный геральдический знак — памятную медаль Федеральной службы войск национальной гвардии РФ «Участнику специальной военной операции», — говорится в документе.
Приказ подписал директор службы генерал армии Виктор Золотов.
Награждать памятной медалью будут военнослужащих Росгвардии, гражданским служащим и работникам Росгвардии, которые принимали участие в СВО «за добросовестную военную службу».
Кроме того, ею смогут отмечать лиц, «отличившихся в оказании содействия» Росгвардии в выполнении возложенных на нее задач в СВО.
Материал дополняется.