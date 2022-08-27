Путин поручил организовать вооруженную охрану школ в ДНР, ЛНР и Запорожье

Это будет сделано силами МВД, в том числе Донецкой и Луганской республик, Росгвардии, частных охранных предприятий. В каждой школе будут находиться по два охранника

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В украинских школах на территориях, подконтрольных российским военным, введут вооруженную охрану, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко во время практикума в образовательном центре «Сириус», передает ТАСС.

Речь идет об учебных заведениях в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

«Президент дал отдельное поручение МВД, Росгвардии обеспечить меры охраны и безопасности всех школ во всех пяти регионах. Это означает, что в каждой школе с 1 сентября должно быть постоянно минимум два человека вооруженной охраны. Это и Росгвардия и МВД России, и МВД ДНР и ЛНР, и специально отобранные лицензированные частные охранные предприятия», — пояснил Кириенко.

Россия уже выделила на это средства, отметил он.

Первый замглавы администрации также добавил, что учебные заведения в двух республиках и трех областях с 1 сентября начнут работать в комбинированном режиме: «Получится такая комбинированная история, что либо школа 1 сентября начинает работать, потом переходит на дистанционную или смешанную систему, или ребятишек будем перевозить в школы ближайших районов, где спокойно».

24 августа Путин дал поручение правительству обеспечить проведение единовременных выплат родителям детей-школьников в возрасте от 6 до 18 лет, которые живут в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

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В конце июня Минпросвещения сообщило, что займется подготовкой школ Донбасса, а также тех, которые расположены на занятых российскими войсками территориях, к началу учебного года. В частности, Россия обеспечит их учебниками, поможет в подготовке и повышении квалификации учителей. В ДНР планируется направить 2,5 млн российских учебников, в ЛНР — более 400 тыс.

В целом с 1 сентября школы на подконтрольных российским военным территориях начнут работать по российским стандартам. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, интеграция в российскую образовательную среду будет постепенной и займет около пяти лет.