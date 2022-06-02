Росгвардия задержала в Запорожье украинского криминального авторитета

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Сотрудники Росгвардии задержали украинского криминального авторитета в Запорожской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Где именно в регионе задержали мужчину и о ком конкретно идет речь, в спецслужбе не уточнили.

«В Запорожской области спецназовцы Росгвардии задержали украинского криминального авторитета. Рецидивист оказал сопротивление, но был обезврежен», — рассказали в Росгвардии. Ведомство проверяет, был ли он связан со Службой безопасности Украины (СБУ).

За время работы в Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы изъяли из незаконного оборота 90 единиц огнестрельного оружия, более 34 тыс. боеприпасов, около 80 снарядов, а также свыше 40 гранат, добавили в пресс-службе.

Большая часть территории Запорожской области контролируется российской стороной, сейчас в местных городах действует военная комендатура. В регионе ввели в оборот российский рубль, а в некоторых городах, в том числе в Мелитополе, начали вещать российские телеканалы.

В Москве говорили, что не планируют оккупировать Украину или отдельные ее части. «В наши планы не входит оккупация украинских территорий, мы никому и ничего не собираемся навязывать силой», — заявил президент России Владимир Путин в день начала операции, 24 февраля.

В середине апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что на границе с Крымом ее сотрудники задержали участника украинского незаконного вооруженного формирования. По данным спецслужбы, задержанный воевал против российских военных и бойцов Донецкой народной республики (ДНР) в Мариуполе. Против него возбудили уголовное дело по ст. 208 (участие в незаконном вооруженном формировании). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет.