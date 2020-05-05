Власти США предупредили штаты о вмешательстве России в выборы-2020

Министерство внутренней безопасности страны и ФБР описывают «высокие» и «умеренные» угрозы, исходящие от России. Среди них — взломы электронной почты, манипулирование системами подсчета голосов, фейковые аккаунты в соцсетях

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Россия может попытаться вмешаться в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2020 году. Об этом говорится в меморандуме, который Министерство внутренней безопасности страны и ФБР разослали руководству американских штатов, пишет Associated Press.

По данным властей, Москва может тайно консультировать кандидатов и их предвыборные штабы. Документ под названием «Возможная тактика России в преддверии выборов в США в 2020 году» подробно описывает методы, которые Россия может использовать для вмешательства в выборы.

Меморандум описывает восемь тактик, которые чиновники подразделяют на «высокие» и «умеренные» угрозы. Среди высоких угроз упоминаются возможный взлом электронной почты «российскими военными хакерами» и утечки в Сеть личных переписок кандидатов и их соратников.

Другими высокими угрозами в США считают нарративные сюжеты на темы выборов для влияния на целевую аудиторию, экономические рычаги для продвижения своих политических целей, фейковые аккаунты в социальных сетях для влияния на мнение американцев.