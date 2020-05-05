Власти США предупредили штаты о вмешательстве России в выборы-2020
Россия может попытаться вмешаться в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2020 году. Об этом говорится в меморандуме, который Министерство внутренней безопасности страны и ФБР разослали руководству американских штатов, пишет Associated Press.
По данным властей, Москва может тайно консультировать кандидатов и их предвыборные штабы. Документ под названием «Возможная тактика России в преддверии выборов в США в 2020 году» подробно описывает методы, которые Россия может использовать для вмешательства в выборы.
Меморандум описывает восемь тактик, которые чиновники подразделяют на «высокие» и «умеренные» угрозы. Среди высоких угроз упоминаются возможный взлом электронной почты «российскими военными хакерами» и утечки в Сеть личных переписок кандидатов и их соратников.
Другими высокими угрозами в США считают нарративные сюжеты на темы выборов для влияния на целевую аудиторию, экономические рычаги для продвижения своих политических целей, фейковые аккаунты в социальных сетях для влияния на мнение американцев.