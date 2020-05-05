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Власти США предупредили штаты о вмешательстве России в выборы-2020

Министерство внутренней безопасности страны и ФБР описывают «высокие» и «умеренные» угрозы, исходящие от России. Среди них — взломы электронной почты, манипулирование системами подсчета голосов, фейковые аккаунты в соцсетях
Фото: Charlie Riedel / AP
Фото: Charlie Riedel / AP

Россия может попытаться вмешаться в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2020 году. Об этом говорится в меморандуме, который Министерство внутренней безопасности страны и ФБР разослали руководству американских штатов, пишет Associated Press.

По данным властей, Москва может тайно консультировать кандидатов и их предвыборные штабы. Документ под названием «Возможная тактика России в преддверии выборов в США в 2020 году» подробно описывает методы, которые Россия может использовать для вмешательства в выборы.

Меморандум описывает восемь тактик, которые чиновники подразделяют на «высокие» и «умеренные» угрозы. Среди высоких угроз упоминаются возможный взлом электронной почты «российскими военными хакерами» и утечки в Сеть личных переписок кандидатов и их соратников.

Лавров заявил об ожидании новых обвинений во вмешательстве в выборы в США
Политика
Сергей Лавров

Другими высокими угрозами в США считают нарративные сюжеты на темы выборов для влияния на целевую аудиторию, экономические рычаги для продвижения своих политических целей, фейковые аккаунты в социальных сетях для влияния на мнение американцев.

Менее серьезными угрозами в Министерстве внутренней безопасности назвали возможное манипулирование базами данных избирателей, системами подсчета голосов, а также финансовую поддержку политических кандидатов.

Associated Press отмечает, что меморандум подготовили до начала распространения коронавируса, поэтому он не учитывает влияния пандемии COVID-19.

Штаб Трампа подал в суд на CNN за клевету о связях с Россией
Политика

Ранее, в апреле, глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Москва ожидает новую волну обвинений из Вашингтона во вмешательстве в выборы.

По словам Лаврова, он напрямую сообщил об этих ожиданиях госсекретарю США Майку Помпео во время последнего разговора. Министр рассказал, что американской стороне предлагалось создать механизм, который сможет рассматривать «любые вещи, вызывающие тревогу у той или иной стороны», однако эти предложения «остаются на столе».

Штаб Трампа подал в суд на WP за ложь и клевету о «заговоре» с Россией
Политика
Дональд Трамп

Власти США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Представители Демократической партии также пытались уличить президента Дональда Трампа в связях с Россией, однако это не удалось сделать.

Минюст Соединенных Штатов, в частности, считал, что компании российского бизнесмена Евгения Пригожина финансировали такие вмешательства в выборные процессы. Однако в марте 2020 года министерство попросило снять обвинения с двух фирм Пригожина.

До этого штаб американского президента подал иск в суд на газету The Washington Post за публикацию «ложных и клеветнических заявлений» о предполагаемом заговоре Трампа с Россией.

Автор: Михаил Котляр
Теги: США, Россия, выборы
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Трамп ответил на вопрос о переносе даты выборов в США
Общество
Лавров заявил об ожидании новых обвинений во вмешательстве в выборы в США
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