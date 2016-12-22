СМИ узнали о будущем наступлении Дамаска на «последний оплот террористов»

Силы Асада готовят наступление на Идлиб, эту операцию обсуждают Россия и Турция, которая поддерживает некоторые группировки в этой провинции, сообщило агентство Reuters. Сергей Лавров называл Идлиб «последним очагом террористов»

Сирийские правительственные войска планируют наступление на провинцию Идлиб на северо-западе страны и на прилегающие районы, удерживаемые силами оппозиции, передает Reuters со ссылкой на источник в местных вооруженных группировках, поддерживающих центральное правительство страны. Этот регион агентство называет «последним большим оплотом постанцев».

На первых этапах боевые действия будут вестись на юге и востоке провинции, но не в самом городе Идлиб. Когда начнется операция, собеседник агентства не уточнил. В рамках первой фазы наступление будет вестись на город Джиср эш-Шугур к юго-западу от Идлиба, а также другие поселения, включая Хан-Шейхун на юге провинции. Захват этих территорий позволит Дамаску установить контроль над двумя автотрассами, по которым из Алеппо можно добраться до Хамы и Латакии.

Правительственные войска и поддерживающие Дамаск группировки также планируют укрепить западную границу города Алеппо, расположенного к северо-востоку от Идлиба, на случай контратаки со стороны оппозиционных группировок.

Наступление, по словам собеседника агентства, обсуждают Россия и Турция, также по этой теме ведутся переговоры с Ираном.

Идлиб удерживают в основном джихадистские группировки, часть дислоцированных здесь оппозиционных сил поддерживает Турция (по территории провинции проходит участок границы между двумя странами). Идлиб — последняя из созданных в 2017 году зон деэскалации, которую удерживают оппозиционные Дамаску силы.

31 июля спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Дамаск не планирует широкомасштабной операции в этой провинции. Он добавил, что об этом речи не может быть.

24 августа состоялись переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу, на них обсуждалась ситуация в Идлибе. Лавров сообщил на встрече, что в провинции остаются десятки тысяч боевиков, которые совершают атаки по позициям правительственных сил.