Посол России предостерег США от «очередной незаконной» агрессии в Сирии

Посол России в Вашингтоне предостерег власти США от очередного обострения на территории Сирии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства России в Соединенных Штатах по итогам встречи Антонова с представителями Госдепа.

По словам Антонова, инициатива провести встречу со специальным представителем США по Сирии Джеймсом Джеффри​ и и.о. заместителя госсекретаря по Ближнему Востоку Дэвидом Саттерфилдом​, которая состоялась 27 августа, исходила от российской стороны.

«Мы предостерегли США от очередной безосновательной и незаконной агрессии против Сирии. Очередное обострение в Сирии не отвечает чьим-либо национальным интересам», — заявил Антонов.

Он отметил, что Россия выразила серьезную озабоченность в отношении сигналов Вашингтона о подготовке новых ударов по Сирии под предлогом возможного использования сирийцами химического оружия. Антонов подчеркнул, что новые авиаудары США по Сирии пойдут на пользу только террористам.

«Призвали Вашингтон незамедлительно предоставить факты, на основании которых в очередной раз осуществляется разогрев темы использования химоружия Дамаском», — добавил посол.

27 августа официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Соединенные Штаты ​наращивают число носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, готовясь нанести новые удары по Сирии. Он отметил, что это связано с подготовкой провокации с применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб.



В американском Министерстве обороны назвали заявление Москвы «не более чем пропагандой».​ «Однако это не означает, что мы не готовы исполнить приказ президента к действию», — сказал представитель ведомства Эрик Пэйхон.